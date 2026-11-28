El pueblo gallego ideal para recorrer a pie y comer "el mejor pulpo á feira de España": un templo de granito del arquitecto del Palacio de Cibeles, con una torre de 52 metros, un balneario centenario y una estatua a las pulpeiras
Un recorrido por el casco urbano reúne la arquitectura de Antonio Palacios, un antiguo balneario y la tradición pulpeira que ha convertido a esta localidad ourensana en un referente gastronómico.
Nos encanta el buen comer, no podemos negarlo, y, si a ti también, lo normal es que a O Carballiño vengas atraído por el estómago (¡pero tiene mucho más!). Esta villa del interior de Ourense lleva generaciones viviendo por y para el pulpo, hasta el punto de haber convertido su preparación en todo un oficio heredado de madres a hijas y de dedicarle una fiesta multitudinaria cada verano. Pero ya te avisamos de que si lo reduces todo a la mesa te vas a perder la mitad del viaje: sin necesidad de tocar el coche, dándote un paseo por el centro te vas a encontrar con una iglesia espectacular diseñada por el mismísimo arquitecto del Palacio de Cibeles, un balneario con más de 200 años de historia y kilómetros de senderos arbolados junto al río Arenteiro.
Todo queda tan a mano que el plan te va a salir solo. Vamos, que no necesitas ni itinerario para descubrir este rincón gallego. Puedes empezar la mañana estirando las piernas entre arquitectura de granito y jardines históricos, y dejar para el mediodía lo que todo el mundo viene buscando aquí: sentarte frente a un plato de madera con pulpo recién cortado a tijera.
Cómo un pueblo sin mar se convirtió en la capital del pulpo
A muchos viajeros les choca que la gran meca del pulpo en Galicia esté a decenas de kilómetros de la costa, pero la historia tiene todo el sentido. Ya en el siglo XVII, los monjes del cercano monasterio de Oseira recibían producto del mar desde la zona de Marín como pago por sus propiedades, y el excedente acababa vendiéndose en las ferias del interior. Fueron las mujeres de la parroquia de Santa María de Arcos quienes tomaron el relevo, especializándose en cocerlo en grandes calderos de cobre y llevarlo por todas las romerías de la provincia.
Ese saber hacer de las pulpeiras de Arcos sigue hoy más vivo que nunca y alcanza su punto máximo cada verano con la Festa do Pulpo, declarada de Interés Turístico Internacional. Si vas en cualquier otra época del año, igualmente te encontrarás calderos humeando y un homenaje bien visible en la plaza Mayor, donde una escultura recuerda el trabajo de estas mujeres (además de un gigantesco pulpo de bronce de cinco metros y 900 kilos que te da la bienvenida en una de las rotondas de acceso). A la hora de pedir, no hay debate: á feira, en plato de madera, con buen aceite de oliva, sal gruesa y pimentón.
El templo de la Veracruz, la huella de Antonio Palacios en su tierra
Nada más acercarte al centro urbano vas a dar con el edificio que hace que todo el mundo se pare y levante la cabeza. Es el templo de la Veracruz, una mole de granito y pizarra de la comarca rematada por una torre de 52 metros que rompe por completo con lo que esperas encontrar en una iglesia gallega. Detrás del diseño está Antonio Palacios, el célebre arquitecto nacido en O Porriño que firmó iconos madrileños como el Palacio de Comunicaciones de Cibeles.
Palacios recibió el encargo en 1942 y, aunque murió en 1945 antes de verlo terminado, el maestro cantero Adolfo Otero Landeiro siguió sus planos hasta completar el grueso de la obra en los años 50. Te recomendamos rodear el edificio con calma para fijarte en cómo mezcla referencias románicas, góticas y medievales con ese estilo monumental tan personal que tenía el arquitecto gallego.
Un balneario de 1816 y el paseo verde del río Arenteiro
Con el estómago lleno, el mejor plan para bajar la comida es caminar hacia el Gran Balneario de O Carballiño. Aunque el actual edificio modernista con su galería acristalada y sus arcos de medio punto se inauguró en 1900 bajo la firma de Daniel Vázquez-Gulías, el aprovechamiento de sus aguas termales viene de 1816. Entre sus ilustres habituales estuvo Emilia Pardo Bazán, que venía aquí a descansar y escribir, e incluso se inspiró en estos paisajes para su novela El cisne de Vilamorta.
Pegado al balneario se extiende el Parque Municipal, más de 32 hectáreas de bosque junto al curso del Arenteiro ideales para caminar a la sombra sin salir del pueblo. Si te quedas con ganas de más ruta, siempre puedes alargar el paseo por el Parque Etnográfico para ver antiguos molinos restaurados o acercarte hasta la Pena dos Namorados antes de emprender el camino de vuelta.
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