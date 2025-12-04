El pueblo de Galicia donde se vende una fortaleza del siglo XVIII con forma de estrella: declarado Conjunto Histórico y a orillas de la fascinante Costa da Morte
Es la segunda vez que sale a la venta y, lejos de bajar el precio, ahora cuesta un millón de euros más que la vez anterior.
No es la primera vez que este castillo sale a la venta. Sus propietarios ya lo intentaron vender en 2017, y lejos de abaratarlo ante la imposibilidad de encontrar posible comprador, han subido el precio de venta. Y ya os avanzamos que no es para todos los bolsillos.
Lo que sí es apto para todos los que estén dispuestos a viajar es el pueblo en el que se encuentra, una villa marinera situada a orillas de una ría junto a la Costa da Morte. Un paraíso en la comarca de Finisterre que apenas llega a los 2.000 habitantes y cuyo centro está declarado Conjunto Histórico Artístico.
El pueblo de Galicia que vende un castillo
Se trata del municipio de Corcubión, situado en el extremo oeste de la provincia gallega de A Coruña. Y se encuentra en un lugar privilegiado de la costa: en la más alta de las Rías Baixas y junto al icónico Cabo de Fisterra.
Algo así como una tierra de transición, entre la calma y el sosiego de las rías, y la bravura de la Costa da Morte. En el pasado esta fue zona de paso comercial más que relevante en la provincia, y refugio casi obligado para los navíos que se dirigían hacia el norte de Europa que sí o sí tenían que reponer fuerzas para afrontar el oleaje al otro lado de la ría.
“En muchas ocasiones este fondeo en la ría se aprovechaba para hacer incursiones de saqueo y destrucción en las villas marineras y en los territorios del interior de la comarca”, como apuntan desde Turismo del Concello de Corcubión. Y ese fue el motivo por el que, a partir de mediados del siglo XVIII, se pensó en la necesidad de levantar diversas fortificaciones, cuatro en total.
Lo curioso es que en Corcubión, esa península que se adentra en el Atlántico rodeada por su pueblo vecino Cee, no había una, sino dos fortalezas, una a cada lado de la ría: el castillo del Príncipe, perteneciente a Cee, y el castillo del Cardenal, en Corcubión. Los dos juntos defendían la ría de posibles ataques (cuenta la leyenda que ambos castillos estaban unidos por una gruesa cadena bajo el agua que, al entrar en contacto con alguna embarcación, se tensaba impidiendo su penetración en la ría).
Cómo es el castillo de la Costa da Morte
El castillo de Corcubión se levantó en 1741, bajo el reinado de Felipe V. Lo más curioso de la construcción amurallada, es su forma de estrella. En el interior cuenta con un patio de armas que ha llegado hasta nuestros días prácticamente intacto. También es curioso es que solo tiene una única planta, pero con foso y dotado de 12 cañones para defenderlo de posibles ataques.
Por si de repente a alguien le están entrando ganas de entrar en Idealista, el portal donde se encuentra el anuncio, ya os avanzamos que su precio no es apto para todos los bolsillos. Al menos no para los que no dispongan de cuatro millones de euros, que es lo que piden por la fortificación. Eso sí, por su estado de conservación es como si no hubieran pasado casi 300 años por él.
