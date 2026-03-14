El pueblo de Galicia al que no ha llegado el turismo: está declarado Conjunto Histórico-Artístico, está repleto de playas vírgenes y mantiene intacta su arquitectura tradicional

Uno de los rasgos más característicos de este pueblo de 8.000 habitantes son los soportales con arcos de medio punto y arcos apuntados que recorren algunas de sus calles principales y que en el pasado se usaban para apilar cajas con el pescado. Estos soportales también refugiaban del sol y la lluvia a quienes vendían pescado en sus calles, por lo que la arquitectura de Muros está muy ligada a su tradición marinera.