El pueblo de Galicia de 120 habitantes que esconde el secreto del Santo Grial: es uno de los pocos lugares con pallozas originales y está a más de 1.300 metros de altitud
Esta pequeña aldea del Camino de Santiago conserva pallozas originales y una historia medieval vinculada al milagro eucarístico.
A 1.300 metros de altitud y con poco más de un centenar de habitantes, O Cebreiro es uno de los enclaves más singulares del Camino de Santiago en Galicia.
Su arquitectura tradicional (con algunas de las pallozas originales mejor conservadas) y la leyenda medieval del milagro eucarístico que se relaciona con el Santo Grial la convierten en un punto de referencia dentro del Camino Francés.
La aldea pertenece al municipio de Pedrafita y marca uno de los puntos de entrada del Camino Francés en Galicia desde la Meseta. Su ubicación, en plena sierra de Os Ancares, la convirtió durante mucho tiempo en lugar de paso obligado para peregrinos, comerciantes y viajeros.
Pallozas muy bien conservadas
Si hay algo distintivo de O Cebreiro son, sin lugar a duda, sus pallozas, unas construcciones tradicionales de planta circular u ovalada, con muros de piedra y cubierta vegetal de paja de centeno que teletransportan al viajero a un tiempo muy lejano. Según los estudios arqueológicos, este tipo de vivienda es de origen prerromano y se mantuvo en uso en zonas altas de Galicia hasta bien entrado el siglo XX.
En esta aldea se conservan varias pallozas originales, algunas de ellas hoy convertidas en pequeños espacios que hacen las veces de museo y permiten conocer cómo era la vida en la montaña hasta hace apenas unas décadas.
La leyenda del Santo Grial y el milagro eucarístico
O Cebreiro está asociado a una de las leyendas más conocidas del Camino de Santiago en Galicia: el llamado milagro eucarístico del siglo XIV. Según la tradición, durante una intensa nevada un campesino acudió a misa a la iglesia de Santa María la Real. El sacerdote, que dudaba de la devoción del feligrés dadas las condiciones meteorológicas, celebró la eucaristía con escepticismo y, en el momento de consagrar el pan y el vino, la hostia se transformó en carne y el vino en sangre.
Las supuestas reliquias del milagro se conservan en la propia iglesia de Santa María la Real, uno de los templos más antiguos vinculados al Camino en Galicia.
La leyenda, que fue recogida en documentos posteriores, dio lugar a una fuerte tradición de peregrinación. Pero aunque no existe evidencia histórica documentada que vincule directamente O Cebreiro con el Grial, la tradición popular ha mantenido esa asociación simbólica durante siglos.
Punto clave para los peregrinos
Cada Año Santo Jacobeo el lugar vuelve a convertirse en protagonista, ya que es la primera localidad del Camino Francés en territorio gallego. La subida hasta el puerto de O Cebreiro es uno de los tramos más conocidos entre los peregrinos por su dureza y por las vistas.
Más allá de la leyenda, O Cebreiro fue hospital de peregrinos desde la época medieval. La orden benedictina gestionó el santuario y la atención a estos durante siglos.
Hoy en día, mantiene servicios básicos para peregrinos y visitantes. Ten en cuenta que en temporada alta el flujo de visitantes es elevado, por lo que lo recomendable siempre será llegar a primera hora del día.
