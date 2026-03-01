El pueblo de Galicia de 120 habitantes que esconde el secreto del Santo Grial: es uno de los pocos lugares con pallozas originales y está a más de 1.300 metros de altitud

O Cebreiro está asociado a una de las leyendas más conocidas del Camino de Santiago en Galicia: el llamado milagro eucarístico del siglo XIV. Según la tradición, durante una intensa nevada un campesino acudió a misa a la iglesia de Santa María la Real. El sacerdote, que dudaba de la devoción del feligrés dadas las condiciones meteorológicas, celebró la eucaristía con escepticismo y, en el momento de consagrar el pan y el vino, la hostia se transformó en carne y el vino en sangre.