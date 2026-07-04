El pueblo de Galicia que bate todos los récords en verano de las mejores playas de España: es el que suma más Banderas Azules de todo el país
Playas urbanas, grandes arenales atlánticos y algunos de los paisajes más conocidos de las Rías Baixas convierten a este rincón gallego en uno de los grandes destinos del verano.
Cada temporada vuelve a llenar hoteles, paseos marítimos y playas, pero el éxito de Sanxenxo va mucho más allá de la afluencia de visitantes. Detrás de esa popularidad hay un dato que ningún otro municipio español ha conseguido igualar en 2026: es el que reúne más Banderas Azules de todo el país.
Este reconocimiento concedido cada año por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) certifica la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad y la gestión ambiental de playas y puertos deportivos. Y a falta de uno, esta popular localidad de Pontevedra cuenta con 21 distintivos, una cifra que ningún otro municipio del país alcanza.
En la edición de 2026, Sanxenxo ha vuelto a situarse en lo más alto del ranking nacional gracias a sus 21 Banderas Azules: 18 corresponden a playas y 3 a puertos deportivos. Ha sido la incorporación de la playa de Pampaído la que ha permitido ampliar todavía más un listado que ya encabezaba desde hace años.
El litoral de Sanxenxo supera los 30 kilómetros y ofrece una enorme variedad de paisajes, desde playas urbanas con todos los servicios, pequeños arenales protegidos entre pinares y largas franjas de arena abiertas al Atlántico. Hay un tipo de playa para cada tipo de visitante.
La más conocida es la de Silgar, situada junto al paseo marítimo y convertida desde hace décadas en uno de los grandes símbolos turísticos de las Rías Baixas. Muy diferente es la playa de Montalvo, rodeada por vegetación y probablemente la más apreciada por quienes buscan un entorno más natural.
A ellas se suman otras playas muy populares como playa de Areas, playa de Baltar, playa de Canelas, playa de Caneliñas o playa de Paxariñas, cada una con características distintas, pero todas forman parte de un litoral donde la calidad ambiental es uno de sus principales atractivos.
Mucho más que sol y playa
Aunque las playas son el gran reclamo, en Sanxenxo se puede disfrutar de mucho más que de jornadas de baño, algo imprescindible en una zona de nuestra geografia en la que no todos los días el tiempo acompaña. Por el paseo marítimo de Sanxenxo, las rutas costeras y los numerosos miradores puedes recorrer buena parte del municipio caminando mientras contemplas las vistas sobre la ría de Pontevedra.
Como el municipio se encuentra en pleno corazón de las Rías Baixas, es un excelente punto de partida para descubrir otros enclaves de la costa pontevedresa. Uno de los lugares más visitados es Portonovo, antiguo pueblo marinero que todavía conserva parte de su carácter tradicional y donde abundan las tabernas especializadas en marisco y pescado fresco. ¡Se nos hace la boca agua!
Muy cerca también se encuentra A Lanzada, uno de los arenales más extensos y emblemáticos de Galicia, conocido tanto por sus condiciones para practicar surf como por la pequeña ermita situada frente al océano. También quedan cerca otros lugares de interés como O Grove o Combarro.
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