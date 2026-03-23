El pueblo de Galicia que debes visitar este mes: playas idílicas, tradición marinera y una fiesta gastronómica única

Cervo es lugar de gente trabajadora y su arquitectura lo refleja. La esencia marinera marca el estilo del pueblo, a su puerto llegaba el pescado para conserva de su fábrica de salazón y ya en el siglo XIV era un lugar conocido por la fabricación de Carabelas. Sin embargo, si hay una industria que ha marcado la vida del lugar esa es la cerámica de Sargadelos.