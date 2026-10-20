El pueblo de Galicia perfecto para noviembre que esconde "el Olimpo Celta": un hórreo monumental, una cascada que cae directamente al mar y una playa de 7 kilómetros

Una playa interminable rodeada de aldeas marineras, hórreos que desafían las proporciones habituales y las montañas de granito componen un destino que reúne buena parte de la esencia gallega. El Atlántico es el que marca el ritmo cotidiano de la vida de sus vecinos, y el patrimonio atrae a miles de viajeros cada año curiosos de descubrir la personalidad de este rincón del litoral, un territorio que guarda vestigios incluso desde la prehistoria (numerosos petroglifos salpican el entorno).

Cascada de Ézaro / Istock / MICHAEL WORKMAN

Situado en la Costa da Morte, al sur de Fisterra, el municipio de Carnota reúne apenas 4.600 habitantes repartidos en cinco parroquias en 66 kilómetros cuadrados que limitan con Muros, Dumbría y Mazaricos, a poco más de una hora en coche desde Santiago de Compostela. El núcleo actual de Carnota no se consolidó hasta el siglo XVII, cuando sus vecinos pagaban rentas en especie a la Iglesia de Santiago; desde entonces, la vida del pueblo ha dependido casi por completo del mar.

Adriana Fernández

De ese pasado agrario y marinero quedan hoy tres grandes protagonistas. La playa de Carnota, con más de 7 kilómetros de arena, está considerada la más extensa de Galicia. El Monte Pindo, el macizo granítico que la corona, es conocido desde hace más de un siglo como "Olimpo Celta", apodo popularizado por los historiadores románticos y consagrado en 1986 por el libro de José Barreiro Barral 'Los Montes del Pindo, Olimpo Celta y Desierto de Piedra'. Y el Hórreo de Carnota, construido entre 1768 y 1783, está declarado Monumento Nacional por su valor arquitectónico dentro del barroco rural gallego.

Una vida ligada al mar

La Praia de Carnota es de arena fina, con tramos de más de 500 metros de ancho en marea baja y un sistema dunar que supera los 626.000 metros cuadrados. Carece de servicios y forma parte, junto con el Monte Pindo, del Lugar de Importancia Comunitaria Carnota-Montes do Pindo, dentro de la Red Natura 2000, lo que la mantiene prácticamente virgen incluso en temporada alta. ¡Menuda maravilla! La revista alemana Traum Strände llegó a incluirla entre las cien mejores playas del mundo. En noviembre, sin bañistas, es uno de los lugares favoritos de sus vecinos para caminar.

La playa de Carnota (Galicia) / Istock / MICHAEL WORKMAN

También se encuentra una laguna interior que crea un entorno de gran valor ecológico, donde se refugian numerosas especies: en las marismas cercanas a Caldebarcos viven aves como garzas, cormoranes y zarapitos. Pero el litoral de Carnota no se acaba en su playa más famosa. A lo largo de unos treinta kilómetros de costa se suceden otros arenales, desde O Pindo hasta Lariño, además de pequeños puertos y rincones donde la actividad pesquera sigue formando parte de la panorámica. Asimismo, la playa conocida como Boca do Río se ha convertido en una de las más fotografiables en los últimos tiempos.

Una cascada (casi) en Carnota Otro de los grandes atractivos de la zona es la cascada del Ézaro, donde el río Xallas se precipita hacia el mar desde una altura de unos 40 metros. El espectáculo del agua cayendo junto al Atlántico es una de las imágenes más singulares de la Costa da Morte y una buena razón para prolongar la escapada. Está en en el vecino municipio de Dumbría, aunque ambas localidades comparten el mismo macizo del Pindo y apenas las separan unos minutos en coche.

Casi 900 hórreos custodian su patrimonio

En el municipio de Carnota se conservan cerca de 900 hórreos catalogados, aunque son los de Carnota y Lira los que acaparan las miradas por sus dimensiones monumentales. Estas construcciones tradicionales se utilizaban para almacenar y conservar las cosechas, protegidas de la humedad y de los animales. El hórreo de Carnota, levantado en el siglo XVIII junto a la iglesia de Santa Comba, y ampliado posteriormente, mide casi 35 metros de largo y descansa sobre pilares de piedra.

El hórreo del Carnota (Galicia) / Istock / Rudolf Ernst

Está declarado Monumento Nacional, pero su propio municipio guarda otro todavía mayor, el Hórreo de Lira, en la parroquia vecina, y ninguno de los dos ostenta el récord absoluto: ese honor corresponde al Hórreo de Araño, en Rianxo, con 37,05 metros y declaración de Bien de Interés Cultural. El recorrido puede continuar por el Espazo Arqueolóxico Aberto, donde se encuentran petroglifos como A Laxe Escrita y As Laxiñas, mientras que los restos de castros como el de Mallou permiten acercarse a las comunidades que habitaron estas tierras hace siglos.

Por qué se conoce como el Olimpo Celta

Por encima de todo destaca el monte Pindo, en su punto más alto (a 627 metros) conocido como el Olimpo celta. Sus formaciones graníticas, moldeadas por la erosión, parecen adoptar siluetas de animales y figuras humanas. Las leyendas y el carácter sagrado que se atribuye a este macizo alimentan su fama, pero basta contemplarlo desde la costa para entender su magnetismo. Subir hasta la cumbre lleva unas dos horas. Quienes se animen a subir pueden seguir rutas desde O Pindo o desde O Fieiro, con la recompensa de las impresionantes vistas desde la zona de A Moa.

Las peculiares figuras del Olimpo Celta en Carnota (Galicia) / Istock / Beatriz Otero Rivera

Una experiencia que hay que vivir, al menos, una vez en la vida.