Ni Combarro ni Piornedo: este es el pueblo gallego con mayor número de hórreos

Cuatro pilares de piedra que lo levantan del suelo, planta rectangular y una cubierta a dos aguas, pensados para proteger el maíz y el trigo de la humedad y los ratones: un hórreo. Estas sencillas estructuras se han convertido en todo un icono de la cultura y el imaginario gallego, pero en el pueblo de A Merca (Ourense) su protagonismo es todavía mayor, ya que se trata del pueblo con mayor número de hórreos de Galicia.