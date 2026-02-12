El pueblo de Galicia donde el mar choca con los hórreos: una imagen icónica en un lugar declarado Conjunto Histórico-Artístico

La plaza da Chousa es otra de las delicias del recorrido por su casco histórico. No menos atractiva resulta la iglesia parroquial de San Roque, del siglo XVIII. Muy cerca, el Monasterio de Poio completa la visita. Pero no sin olvidarnos de lo que cuentan sus leyendas: la presencia de las meigas se siente en cada rincón. Los símbolos grabados en las puertas, las cruces de piedra que se alzan en las plazas y los amuletos colgados en ventanas recuerdan un pasado en el que superstición y fe convivían con sus vecinos.