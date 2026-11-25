Los barcos que a mediados del siglo XVIII doblaban el cabo Fisterra rumbo al norte de Europa o al Mediterráneo encontraban en una pequeña ría de la Costa da Morte uno de los pocos refugios seguros frente a los temporales del Atlántico. El mismo resguardo atraía a corsarios y a la marina británica, y para proteger la entrada la Corona mandó levantar dos fortalezas, una en cada orilla. El castillo del Príncipe se alzó en la de Cee, y el castillo del Cardenal, justo enfrente, en Punta Pión. Entre los dos sumaban una docena de cañones y podían acoger a unos 90 soldados, y su posición enfrentada permitía cruzar el fuego sobre cualquier barco que intentara entrar.

Buscar por imagen o vídeo Barcos amarrados en el puerto de Corcubion / Istock

Con el tiempo perdieron su función militar, y en 1956 el Estado vendió el del Cardenal a manos privadas. Hoy es una vivienda, y sus propietarios lo han vuelto a poner a la venta por unos 4 millones de euros. La fortaleza, construida en piedra y con planta de estrella, ocupa una pequeña península con unas cinco hectáreas de terreno que llegan hasta el mar, a la entrada del puerto de Corcubión, la villa que da nombre a la ría.

Adriana Fernández

Corcubión, de la plaza Castelao al puerto

Corcubión está en el extremo occidental de la provincia de A Coruña, en el tramo final de la Costa da Morte, a unos 14 kilómetros del cabo Fisterra. Con unos 7,6 kilómetros cuadrados es el municipio más pequeño de Galicia, y su casco antiguo, en la parroquia de San Marcos, está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1985. Aunque se asoma al Atlántico más bravo, su ría se considera la más septentrional de las Rías Baixas.

El paseo empieza en la plaza Castelao, la más amplia de la villa, junto a la parada del autobús. De allí sale la rúa Antonio Porrúa, la antigua calle Real, flanqueada por casas nobles con escudos en la fachada y por la capilla del Pilar, de 1931. Más adelante, la plaza José Carrera acoge el Ayuntamiento y el mercado municipal, y un poco más arriba, en el Campo de Santo Antonio, se levanta la capilla del mismo nombre, fundada en 1719. Desde allí se baja al paseo marítimo, donde el mirador Benigno Lado, inaugurado en 1981, se asoma a la bahía y al puerto.

Cruceiro en Courcubión, estampa típica gallega. / Wikicommons / Luis Miguel Bugallo Sánchez

Cómo llegar Desde Santiago de Compostela y A Coruña el acceso es sencillo por carretera, por lo que puedes visitarla en vehículo propio o con autobús, puesto que ambas ciudades tienen conexiones. Pero si eres de los más aventureros, te recomendamos aprovechar la excusa para probar el Camino de Santiago hasta Finisterre, pasando por Corcubión en una de las últimas etapas, y a solo 14 kilómetros del Cabo.

De vuelta hacia el interior, la ruta pasa por los antiguos Juzgados, un edificio modernista de galerías muy trabajadas y colores vivos, y por la Casa Teixeira, con el escudo de los Obregón, hasta llegar a la iglesia de San Marcos da Cadeira, de estilo gótico marinero de los siglos XIV y XV, reformada tras los incendios de la invasión napoleónica. Muy cerca están el pazo de los Traba, casa de los señores medievales de la villa, y el pazo de Altamira, residencia de los condes que en 1430 hicieron de Corcubión cabeza de su jurisdicción. El recorrido termina en el puerto, con su lonja y sus barcas tradicionales, frente a la antigua cárcel del partido, rehabilitada en 1996 como centro de exposiciones y oficina de turismo. Desde allí, un paseo por la costa lleva a la playa de Quenxe, de arena blanca y aguas tranquilas, y a la punta donde se levanta el castillo.

Lo que hay que saber

Antes de ir, permitenos algunas recomendaciones que podrían ser de utilidad en tu viaje:

El castillo del Cardenal es una propiedad privada y no se puede visitar por dentro. Pese a ser impresionante, se ve desde la costa y desde la playa de Quenxe.

y no se puede visitar por dentro. Pese a ser impresionante, se ve desde la costa y desde la playa de Quenxe. La oficina de turismo está en la antigua cárcel del partido, junto al puerto. Acércate a consultar allí o en el Ayuntamiento los horarios de la iglesia de San Marcos y de las exposiciones, que cambian según la temporada.

está en la antigua cárcel del partido, junto al puerto. Acércate a consultar allí o en el Ayuntamiento los horarios de la iglesia de San Marcos y de las exposiciones, que cambian según la temporada. El faro de Cabo Cee , en funcionamiento desde 1860, espera a pocos minutos y tiene vistas a los bajos de Lobeira y Carrumeiro, al monte Pindo y al cabo Fisterra.

, en funcionamiento desde 1860, espera a pocos minutos y tiene vistas a los bajos de Lobeira y Carrumeiro, al monte Pindo y al cabo Fisterra. La Feria Medieval se celebra en verano, y en invierno la lonja sigue en actividad, investiga ambas opciones dependeindo de la época de tu visita, ¡no dejes pasar la oportunidad!

Fortaleza histórica frente a la Ría de Corcubión / The Sibarist

Leyendas, barcos hundidos y marisco

La historia de Corcubión está llena de relatos de mar. El más conocido es el de la cadena: cuenta la tradición que una cadena unía los castillos del Cardenal y del Príncipe y que, al tensarse, cerraba la ría a los barcos enemigos. La imagen del patrón también tiene su leyenda. La talla de San Marcos habría llegado a bordo de un barco veneciano que, por culpa de los temporales, no lograba salir del puerto. Cuando la tripulación decidió dejarla en la iglesia, el tiempo mejoró, y en la villa se interpretó como la voluntad del santo de quedarse.

El mar también ha dejado su huella en forma de naufragios. Frente a la costa, los bajos de Carrumeiro Chico son conocidos como el "cementerio de los barcos griegos", porque varios vapores griegos se hundieron allí a comienzos del siglo XX, y una columna de mármol recuerda a los fogoneros y maquinistas del torpedero Habana, que naufragó frente a esta costa en 1888. Entre 1924 y 1985 funcionó además en la ría una factoría ballenera que aprovechaba la carne, el aceite y el ámbar gris de los cetáceos. En la playa de Quenxe, en 1457, las tropas del arzobispo de Santiago fueron derrotadas por los vecinos, una batalla que se recrea cada verano en la Feria Medieval. Y en el Campo de San Roque crece la Centaurea corcubionensis, una flor rosada que solo vive en este rincón de Galicia.

Las costas gallegas son famosas por su marisco. / Istock / Cristian Baitg Schreiweis

En la mesa, Corcubión vive del mar. La lonja abastece a los restaurantes del puerto de nécoras, almejas y percebes, pescados de roca y merluza, lenguado, besugo o sardina, que se sirven a la plancha o en caldeirada. El pulpo con la marca Polbo de Lonxa es otro de los clásicos, y en invierno no faltan el lacón con grelos, el cocido y las empanadas.