El pueblo más frío de España en agosto: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país

Este es, sin duda, uno de los veranos más calurosos de los últimos años. Las incontables olas de calor hacen que nuestra lista de planes para pasar las vacaciones sea mucho más pequeña. Grandes ciudades como Madrid en el centro de España, o comunidades del sur como Andalucía, son los lugares más afectados por estas elevadas temperaturas, pero aquí tenemos la solución. Para los que estén buscando un destino rural donde escaparse estas vacaciones, y sobre todo no pasar calor, este pueblo en Teruel es el más indicado.