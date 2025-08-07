El pueblo más frío de Cataluña tiene veranos suaves, un casco antiguo con muralla medieval y senderos que cruzan los Pirineos

Si eres de los que en verano sueña con una chaqueta fina por la noche, con dormir arropado y sin ventilador dando vueltas, este lugar es para ti. Hay un pueblo en el Pirineo catalán donde las temperaturas no se disparan, donde el turismo va con cuentagotas, y donde el entorno parece una postal de esas que uno guarda con celo. Hablamos de Bellver de Cerdanya, un rincón de montaña que no se ha rendido al turismo masivo y que lo tiene todo para que este verano vivas tus vacaciones de ensueño. ¿Te animas a comprobarlo?