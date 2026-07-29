El pueblo más frío de Andalucía para pasar el verano según la AEMET: está un Parque Nacional en Granada, tiene mínimas de 18 ºC y a penas suma 2.000 habitantes

España lleva meses aguantando un calor casi insoportable. Las medias del primer semestre de este 2026 muestran cómo la temperatura nacional ha subido hasta 1,6 grados sobre la normalidad del año pasado, con un abril récord como el más cálido de la historia y un año registrado como el más caluroso desde que hay registro en 35 provincias, habiendo batido 114 récords de temperatura en lo que llevamos de 2026, según cifras recopiladas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde 1950 o, en su defecto, desde el primer año posterior disponible.

Adriana Fernández

El calor se ha adueñado del territorio español, agravado por los incendios que asolan puntos destacados de la península, y pensar en cómo evitarlo se hace una tarea cada vez más complicada. Sin embargo, no debemos olvidar que, en otras épocas del año, las mismas provincias que hoy marcan altas temperaturas también han registrado mínimos que poco comparten con los meses de verano.

Río Dílar, Granada / Istock

Dílar, un pueblo con temperaturas atípicas

Es el caso de Granada, que en los últimos días sufría la jornada más asfixiante en lo que va de verano, con 44,3 ºC de máxima en su estación de Cartuja, y medias que superaban los 40 en todo el interior de la provincia, también en las regiones de mayor altitud, a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, donde la AEMET declaraba los 40,3 ºC.

Entorno natural de Dílar / Wikicommons / BENJAMIN SMITH

Sin embargo, al llegar el invierno las villas más elevadas reducen drásticamente sus temperaturas, y pueblos como Dílar descienden hasta los –9 ºC, llegando incluso a registrar mínimas históricas de -12 ºC en su núcleo urbano.

EL DATO Los vecinos han desarrollado una arquitectura y estilo de vida adaptados al entorno: muros gruesos tradicionales, chimeneas y una vida social invernal que abraza el calor del hogar y los platos de cuchara.

Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción en Dílar, Granada. / © 2022 Ayuntamiento de Dílar

Ubicado a los pies del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, en la comarca del Valle de Lecrín, y acompañado de la presencia del río homónimo, este pequeño pueblo de 2.300 habitantes reduce su sensación térmica debido a las intensas corrientes de aire helado que descienden de la montaña, así como a la humedad del paso de agua, que llega a congelar pequeños riachuelos y pilares en los meses más fríos.

Esto en verano se traduce en un auténtico refugio estival a 878 metros de altura, con noches que obligan a dormir tapado y rondan los 18 °C o 19 °C.

Origen y patrimonio

De origen árabe, Dílar, por entonces Diar, se cree que su nombre podría tener raíces prerrománicas. Los primeros yacimientos asociados a la ocupación humana en esta localidad se remontan a la Edad de Bronce, con “El Toril”, un conjunto funerario megalítico representado en dólmenes rodeados por círculos de piedra que, se cree, podrían tener 3.500 años.

PLANES Nada como recorrer su entorno para conocer en profundidad este enclave. La ruta de la cascada y la poza del río Dílar, propone un recorrido lineal de ida y vuelta de unos 12 kilómetros a través de su espectacular naturaleza. Eso sí, lleva calzado adecuado, porque habrás de cruzar el río en más de una ocasión.

Sin embargo, si hoy visitas este mismo municipio este es el patrimonio que podrás visitar:

Iglesia Parroquial de Santa María de la Concepción: propia del siglo XVII, se construyó sobre una antigua mezquita y destaca por su clásica estructura mudéjar y un valioso artesonado de madera.

una antigua mezquita y destaca por su clásica estructura mudéjar y un valioso artesonado de madera. Casa-Palacio del Marqués de Dílar: Este marquesado conserva el mayor título nobiliario vinculado a esta villa, concedido en 1886 por el rey Alfonso XII a don Pablo Díaz-Jiménez, y por ello este edificio responde a una edificación señorial de arquitectura civil barroca.

Este marquesado conserva el mayor título nobiliario vinculado a esta villa, concedido en 1886 por el rey Alfonso XII a don Pablo Díaz-Jiménez, y por ello este edificio responde a una edificación señorial de arquitectura civil barroca. Santuario Ermita de la Virgen de las Nieves: Situada a las afueras, guarda una la devoción popular de Dílar, siendo patrona del pueblo y de toda Sierra Nevada.

Situada a las afueras, guarda una la devoción popular de Dílar, siendo patrona del pueblo y de toda Sierra Nevada. Casería de San Pedro: Hablamos de una antigua e imponente finca agrícola señorial que refleja la transición socioeconómica de la comarca entre los siglos XVIII y XIX.

Ermita de la Virgen de las Nieves / Wikicommons / Dinadilar

Asimismo, y antes de irte, no olvides probar la gastronomía de montaña que ofrece este pequeño pueblo, como el pucherico de hinojos o la cazuela de la dehesa, un guiso caldoso de patatas con carne de caza o choto, muy especiado. Además, su agua y aceite guardan la fama del pueblo, por ser aguas subterráneas de Sierra Nevada y producción oleoginosa de la tierra.