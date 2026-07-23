El pueblo más fresco de España en verano está a 1.600 metros: en julio la máxima ronda los 24 grados y sus vecinos duermen con manta en plena ola de calor

Si estás deseando escapar del calor infernal de la capital y buscas un sitio donde resguardarse y poder disfrutar este verano sin una insolación de por medio, en Viajar tenemos la solución y ni siquiera tienes que salir de España para poder hacerlo, ya que en el pueblo Griegos de Teruel, su temperatura máxima ronda los 24 grados haciendo que hasta sus vecinos tengan que dormir con manta por las noches, todo un sueño para muchos de nosotros. También destaca no solo por ser el pueblo más frío de España, sino por ser el pueblo más alto con una altitud de hasta 1604 metros.

Adriana Fernández

A tan solo 83 kilómetros de la ciudad de Teruel, Griegos es un pintoresco municipio de aproximadamente 145 habitantes situado en la Comarca de Sierra de Albarracín, aunque su nombre lleve a pensar que tiene orígenes de Grecia es todo lo contrario, su historia comienza desde las poblaciones celtas y celtíberas. Desde hace años, la presencia humana en este pueblo ha sido clave y es que uno de sus yacimientos más importantes es la necrópolis de El Cuarto en la década de 1930, donde aparecieron muchísimas herramientas que se utilizaban antiguamente como urnas, cerámicas, brazaletes y hojas de lanza.

Griegos, Muela de San Juan / wikimedia Commons/Teo Romera, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Otro de sus maravillosos encantos tiene que ver con su paisaje natural rodeado de pinares, praderas de montaña, dehesas, barrancos y zonas abiertas para la ganadería. Su gran referente paisajístico es la Muela de San Juan ,donde podrás ver con tus propios ojos gran parte de la Sierra de Albarracín e incluso el entorno de la ciudad de Teruel.

Guadalaviar desde la Muela de San Juan panoramio / wikimedia Commons/Goyo Arriaga, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Para nuestros viajeros más deportistas es una parada obligatoria. Gracias a su altitud y a la gran variedad de actividades que ofrece el pueblo, podrás disfrutar desde rutas de senderismo y trail running hasta equitación. En invierno, son muchos los que se decantan por el esquí, ya que en la parte alta de la Muela de San Juan, a unos 1800 metros de altitud, se encuentran sus famosas pistas. Además, se han realizado entrenamientos de mushing, con perros tirando de trineos sobre la nieve o de vehículos adaptados por sus pistas forestales.

Guadalaviar desde el Cerro de Santa Barbara. Al Fondo, la Muela de San Juan / wikimedia Commons/Goyo Arriaga, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Las joyas escondidas de Griegos

Si tenemos que destacar algo, sin duda es su famosa arquitectura religiosa del siglo XVIII, aquí encontrarás la Iglesia de San Pedro que tiene en su interior una impresionante bóveda de medio cañón con lunetos aportando una increíble atmósfera en su interior. Pero, si lo que quieres es adentrarte por completo en la historia de Griegos, el Museo de Casa Codes, es una parada imprescindible para ti. Explorarás diferentes estancias recordando épocas pasadas junto a su característica torre defensiva, calabozo y zona señorial.

Parque natural del Alto Tajo 02 / wikimedia Commons/19Tarrestnom65, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

En el Parque Natural del Alto Tajo disfrutarás de la naturaleza en estado puro. Destacando el mirador de San Cristóbal, desde donde contemplarás unas vistas impresionantes que te dejarán sin aliento. Además, si tienes suerte, podrás abrazar el Pino de las Siete Garras, considerado todo un monumento natural.

Parque natural del Alto Tajo / wikimedia Commons/19Tarrestnom65, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

La casa de las mariposas: su secreto mejor guardado

Uno de sus rincones más curiosos se encuentra en el interior de su propio ayuntamiento, hablamos del Museo de las Mariposas. Esta pequeña exposición invita a descubrir la biodiversidad de la Sierra de Albarracín a través de unas 230 especies distintas de lepidópteros.

Durante la visita, puedes conocer su ciclo de vida, aprender a identificar algunas de las especies más representativas de la zona y entender el importante papel que tienen dentro del propio ecosistema. El recorrido también pone en foco las amenazas que afectan a estos insectos, como la pérdida de hábitat o el cambio climático.