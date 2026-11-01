El pueblo-fortaleza en lo alto de un cerro donde comer "las migas más famosas de España": perfecto para recorrer a pie sus calles de piedra, un santuario románico amurallado y vistas hasta el Pirineo

Cuando te vas acercando por la carretera, Ujué aparece de golpe en lo alto de un cerro, a más de 800 metros de altura, con sus casas de piedra apretadas unas contra otras y la enorme iglesia fortificada coronando la cima. Parece como si el tiempo se hubiese detenido aquí hace siglos y que la villa sigue vigilando los campos de esta zona de Navarra.

Vista de Ujué, en Navarra. / Istock / cribea

Si te apetece una escapada tranquila, de las de andar despacio, respirar aire puro y comer bien, este sitio es un acierto total. La idea aquí es dejar el coche en los aparcamientos de la entrada, calzarte unas buenas zapatillas y lanzarte a patear sus calles sin mirar el reloj ni preocuparte por el mapa.

Redacción Viajar

En cuanto te adentres en el casco urbano vas a ver que aquí no hay calles llanas ni avenidas rectas. Es un entramado de callejuelas empedradas, pasadizos de piedra y cuestas pronunciadas que formaban parte del sistema defensivo del pueblo en la Edad Media. No te preocupes por seguir un itinerario fijo. Lo mejor es ir subiendo a tu ritmo, disfrutando del paseo mientras descubres portadas antiguas, escudos de armas labrados en las fachadas y rincones muy fotogénicos. Algo de esfuerzo requiere, no nos vamos a engañar, pero las paradas para tomar aire sirven de excusa perfecta para disfrutar de las vistas.

Un santuario que parece un castillo medieval

Arriba del todo te espera el gran tesoro del pueblo: la iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué. Lo que más llama la atención es que no parece una iglesia al uso, sino una auténtica fortaleza medieval con sus murallas, sus torres almenadas y sus pasarelas elevadas.

Ujué pertenece a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España / Istock / KarSol

Merece la pena entrar para ver la imagen románica de la Virgen de Ujué, una talla del siglo XII recubierta de plata por la que se siente muchísima devoción en Navarra. El templo guarda también historias curiosas, como la del rey Carlos II el Malo, que sentía tal apego por este lugar que pidió que su corazón descansara aquí tras su muerte. Y aunque el interior merezca totalmente la pena, el paseo exterior amurallado es otro de sus grandes puntos, especialmente en los días despejados cuando desde arriba puedes ver los picos de los Pirineos hacia el norte y la silueta del Moncayo hacia el sur.

Aprovecha el viaje por la Zona Media Ujué se visita perfectamente en una mañana o una tarde, por lo que puedes aprovechar el día para acercarte a otros puntos cercanos de esta zona de Navarra. A muy pocos kilómetros tienes Olite, famoso por su espectacular Palacio Real que parece sacado de un cuento, o el bonito pueblo medieval de San Martín de Unx, conocido también por sus bodegas y sus vinos.

Hora de comer: las famosas migas de pastor

Después de subir y bajar tanta cuesta, la parada para comer es más que merecida. Ujué es famoso en toda la región por sus migas de pastor, un plato humilde y tradicional que se preparaba antiguamente en el campo para aprovechar el pan "cabezón" que se quedaba duro con los días.

Plato clásico de migas / Istock / t

Las sirven bien calientitas en cazuela de barro, cocinadas a fuego lento con su punto exacto de ajo, grasa o tocino y manteca para que queden sueltas y bien doradas. A veces también se acompañan con uvas, que le dan un contraste dulce buenísimo. En restaurantes clásicos del pueblo como el Mesón Las Torres, cerca de la iglesia de Santa María, las preparan de maravilla (además que las vistas desde el comedor no tienen comparación). Es una comida contundente y con sabor a pueblo, ideal para reponer fuerzas antes de volver al coche.