El pueblo de España en el que podrás ver el fin del mundo: naturaleza impresionante, una historia llena de piratas y un faro característico

Con unas cuantas, nuestra recomendación es la playa de Langosteira, la cual tiene una extensión de 2 kilómetros de largo perfecta para estar tranquilo y que nadie te moleste. Igualmente, otras como la de Corveiro o la de Mar de Fora son preciosas, poseyendo además esta última una de las corrientes más feroces de toda la comunidad autónoma.