El pueblo de España en el que podrás ver el fin del mundo: naturaleza impresionante, una historia llena de piratas y un faro característico
Un lugar en el que el horizonte se extiende hasta el infinito.
España tiene la suerte de estar repleta de una naturaleza realmente impresionante, y vayas donde vayas vas a poder encontrarte lugares que es más que probable que te dejen con la boca abierta.
Justo en la costa noroeste de Galicia, en la provincia de A Coruña, se encuentra un sitio teñido de color verde con un cabo desde el que podrás ver el fin del mundo.
Un imprescindible del norte de España
Es muy posible que ya sepas de qué lugar estamos hablando, pero por si acaso aún no has caído, no te preocupes que te lo decimos nosotros: nos referimos a Fisterra, o Finisterre en castellano, un pueblo que estamos seguros de que, si lo visitas, va a hacer que vuelvas a casa completamente enamorado.
No te dejes guiar por el pequeño tamaño del pueblo, porque pese a tener algo menos de 5.000 habitantes, esta localidad es uno de esos rincones que debes visitar sí o sí al menos una vez en la vida.
Para empezar a conocer la localidad, nuestra recomendación es que des un paseo por el centro de ella y por su puerto, pues como cualquier pueblo de la Costa da Morte, tiene una gran tradición marinera, por lo que este es un sitio imprescindible de visitar.
Por supuesto, también es obligatorio que vayas a ver el castillo de San Carlos, el cual fue construido en el siglo XVIII para proteger a la localidad de los piratas que acechaban sus costas. Además, en la actualidad posee el museo del Mar, donde podrás adentrarte de lleno en la tradición pesquera de la zona.
Aunque el invierno esté a la vuelta de la esquina y probablemente no sea el momento de darse un baño, las playas de Fisterra siguen siendo un lugar ideal para pasar la mañana (con abrigo, por supuesto) o, simplemente, para ir a ver.
Con unas cuantas, nuestra recomendación es la playa de Langosteira, la cual tiene una extensión de 2 kilómetros de largo perfecta para estar tranquilo y que nadie te moleste. Igualmente, otras como la de Corveiro o la de Mar de Fora son preciosas, poseyendo además esta última una de las corrientes más feroces de toda la comunidad autónoma.
Unas vistas propias del fin del mundo
Obviamente, no podemos recomendarte este paraíso sin mencionar y animarte a conocer su principal reclamo: el Cabo de Finisterre.
Con unas vistas increíbles del océano Atlántico y la ya mencionada Costa da Morte, desde este sitio se decía que podías ver el fin del mundo, pues hace siglos aún no se conocía la existencia de América y se pensaba que el mundo terminaba allí.
Aquí se encuentra además un faro que es necesario visitar, pues presume de ser el situado más al oeste de todo Europa.
Si todavía no has tenido la suerte de visitar Fisterra, haznos caso. Es un sitio que debes visitar al menos una vez en la vida.
No importa cuánto te expliquemos lo que encontrarás allí, si lo visitas verás que todo lo que te hemos contado se ha quedado en nada. Es uno de los lugares más impresionantes de nuestro país, y solo lo entenderás al 100% si lo conoces.
