Este es el pueblo más feliz de España

“Yo es que no cambio esto por nada. Aquí tienes playa y montaña. A mí no me hace falta nada más. Las Playas de Laida y Laga suelen estar a tope”, revela Eneko, tras la barra de la taberna donde se sirven varios pinchos, entre ellos el vegetal picante que tiene pinta de ser bastante contundente. Cuando se le pregunta qué tal funciona el bar, duda. “Tenemos mucho cliente que para aquí en el viaje de ida y vuelta a la playa. Los veraneantes poco vienen”, asegura el hostelero mientras la televisión ofrece imágenes de un matinal al que los pocos parroquianos que hay no hacen ni caso.