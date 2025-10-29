Este es el pueblo más feliz de Canarias: así es el rincón de Tenerife que ha enamorado por su hospitalidad

Garachico, fundado a finales del siglo XV por un comerciante genovés, vivió una época de esplendor gracias a su puerto, que fue clave en las rutas comerciales entre Europa y América, convirtiéndose en un punto de intercambio marítimo. Aunque la erupción del volcán Trevejo en 1706 destruyó gran parte de sus instalaciones, el pueblo consiguió recomponerse y conservar su esencia.