Este es el pueblo más famoso de toda la costa gallega: con casi 18.000 habitantes es conocido por su paseo marítimo, playas espectaculares y un marisco de primera calidad recién salido del mar
Este municipio situado en Galicia es el destino habitual e imprescindible de desconexión para el rey emérito Juan Carlos.
Una de las localidades más populares de la costa gallega y uno de los destinos de veraneo más deseados por los españoles el verano pasado es Sanxenxo. Hablamos de un pueblo que pertenece a la provincia de Pontevedra y situado en la comarca del Salnés, en la costa bañada por el océano Atlántico en la ría de Pontevedra y la de Arosa. Sin duda, uno de los destinos turísticos más importantes conocidos gracias a sus playas y su gran vida nocturna.
Su clima es bastante suave y tiene temperaturas agradables durante todo el año, con una media de unos 15 °C. Esto atrae a un montón de turistas, sobre todo en verano, cuando la gente busca escapar del calor sofocante de las ciudades.
Además, sus playas cuentan con banderas azules, cada verano reciben este reconocimiento internacional por lo limpias que están sus aguas, lo seguras que son y los buenos servicios que ofrecen. Aparte, es un gran referente de la náutica, el puerto deportivo Juan Carlos I organiza regatas nacionales e internacionales y atrae a muchos apasionados de la vela.
Islas Cíes: un auténtico paraíso
Si estás en Sanxenxo, no puedes perderte las islas Cíes, un archipiélago formado por tres islas que cuenta con unos paisajes de acantilados impresionantes y playas magníficas de aguas turquesas. Todo esto lo ha convertido en uno de los lugares más bonitos de España. La forma más cómoda para llegar a las islas es reservar una excursión en barco que sale del puerto de Sanxenxo y tarda poco más de una hora en llegar al destino final.
Uno de los paseos marítimos más populares de toca la costa
El paseo marítimo de Silgar, es uno de los más famosos de Sanxenso. Este paseo es el corazón del pueblo, bordea la playa de Silgar, la más emblemática, y es el lugar donde encontrarás gran parte de la vida social, sobre todo al atardecer y durante las noches de verano. Frente al paseo, sobre una roca en el mar, se encuentra una escultura de bronce conocida como La Madama, uno de los símbolos más fotografiado de Sanxenxo.
Sanxenxo: las mejores playas de todo el mar Atlántico
A solo unos minutos en coche del centro de Sanxenxo, la Playa de Areas es una de las más populares de la zona. Con arena blanca y aguas cristalinas, esta playa se extiende a lo largo de 700 metros y está rodeada de un entorno natural muy atractivo. Además, es perfecta para nadar o practicar deportes acuáticos como el kayak.
Situada en la parroquia de Portonovo, la Playa de Canelas es una pequeña joya de 300 metros de longitud, rodeada de acantilados y pinos. Es conocida por su ambiente familiar y por ser un lugar ideal para quienes buscan un rincón tranquilo para relajarse. Además, sus aguas suelen ser tranquilas, lo que la convierte en un lugar perfecto para nadar. Canelas también es una playa con Bandera Azul, lo que garantiza su alta calidad en servicios y limpieza.
Muy cerca de la Playa de Canelas, la Playa de Caneliñas es una pequeña cala urbana en Portonovo. Es un lugar muy apreciado por su tranquilidad y su ambiente familiar. Con apenas 100 metros de longitud, esta playa es perfecta para quienes buscan un rincón más íntimo y acogedor para disfrutar del sol y del mar.
¡Una gastronomía de 10!
Gracias a su situación privilegiada en pleno corazón de las Rías Baixas, Sanxenxo es el lugar perfecto para probar marisco de primera calidad recién salido del mar. Cuenta con una amplia variedad desde vieiras y zamburiñas hasta centollas, nécoras o camarones. Pocas cosas representan más Galicia que el pulpo á feira, conocido como pulpo a la gallega. Es sin duda, uno de los platos más típicos y reconocidos de la cocina gallega, con pimentón y sobre el tradicional plato de madera es un auténtico manjar.
La caldeirada de raya es un plato típico gallego y, más concretamente, de la localidad marinera de Portonovo, donde celebran su fiesta gastronómica dedicada a este pescado entre los meses de abril y mayo. Es una receta sencilla y muy sabrosa, donde la clave del éxito está en la calidad de la raya y en el toque de la ajada.
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