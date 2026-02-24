El pueblo donde se fabrican las galletas más antiguas de España: una joya románica con un monasterio del siglo X perfecta para un viaje de fin de semana

La villa medieval de Camprodón se fundó en el siglo IX y todavía en la actualidad guarda todo el encanto de las ciudades de aquella época. Tan solo hay que ver el puente Nuevo sobre el tío Ter, que de nuevo tiene más bien poco porque se erigió en el siglo XII y es uno de los símbolos más reconocibles del pueblo. Aunque si por algo destaca es por su arquitectura románica, como el monasterio benedictino de Sant Pere del siglo X, con un claustro espectacular.