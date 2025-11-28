El pueblo extremeño perfecto para un fin de semana: con una arquitectura medieval cautivadora, una decorado navideño impecable y un monasterio Patrimonio de la Humanidad
Una joya escondida que no todo el mundo conoce pero incapaz de dejar indiferente a nadie.
Cuando pensamos en hacer una escapada de fin de semana, siempre recurrimos a los lugares más típicos. Sin embargo, España está repleta de escondites que merece la pena visitar.
Como siempre planeamos viajes a lugares típicos como Sevilla, Valencia o Bilbao, pasamos por alto joyas verdaderamente increíbles. Por eso, te traemos el mejor destino no tan conocido para hacer una escapada estas fechas que, además, estamos seguros de que te encantará.
Ubicado en la provincia de Cáceres, en Extremadura, se encuentra un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes en el que camines por donde camines vas a estar constantemente embodado por su belleza.
Un lugar perfecto para una escapada
Hablamos de Guadalupe, un lugar lleno de rincones realmente asombrosos. Entre ellos, un monasterio considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1993.
El Real Monasterio de Santa María fue construido en el siglo XIV y se caracteriza por su estilo gótico, aunque también tiene un estilo mudéjar en su claustro y en algunos detalles de su puerta principal, lo cual lo convierte en un monumento con una mezcla de estilos realmente hermoso.
Si tienes suerte y encuentras hueco, te recomendamos que te alojes en su hospedería, pues allí podrás disfrutar todavía más de su increíble arquitectura y dormir en una antigua celda, ya remodeladas por supuesto y convertidas en habitaciones.
Aunque no te alojes en él, siempre puedes ir a verlo aunque sea. No te lo puedes perder.
Aunque el monasterio sea la joya principal de la localidad, Guadalupe ofrece muchos más lugares que debes conocer, como por ejemplo la Plaza de Santa María o el Arco del Chorro Gordo, el de Sevilla y el de San Pedro.
La plaza de Santa María se encuentra al salir del monasterio, y en ella podrás ver una imagen llena de casas con una arquitectura medieval, las cuales dan al pueblo un encanto de lo más interesante.
Por otro lado, los tres arcos mencionados forman parte de la historia de la localidad, pues eran tres entradas que atravesaban la muralla del monasterio y que, aún a día de hoy, se conservan.
Un ambiente mágico
Además de ser un lugar precioso con un encanto medieval de lo más característico, la localidad de Guadalupe es perfecta para visitarla en estas fechas, pues su decorado navideño envuelve a la localidad en una magia inexplicable.
Ver el pueblo completamente iluminado hace que en Guadalupe se cree una atmósfera de lo mas cautivadora. Es algo que debes ver con tus propios ojos para poder comprenderlo.
Caminar por las calles de Guadalupe te permitirá desconectar de todo y dejar por unos días apartados todos los quehaceres de la rutina. Es el lugar perfecto para conocer un sitio de España diferente y salir un poco de los típicos viajes a los que estamos acostumbrados.
Si no sabes qué destino es el mejor para hacer una escapada, ya tienes la respuesta: Guadalupe te está esperando.
