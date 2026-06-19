El pueblo extremeño donde los buitres negros han fijado su capital mundial: la mayor colonia del planeta sobrevuela un parque nacional de dehesas y berrocales

Repartidos por el territorio de la península ibérica podemos encontrar una cantidad casi infinita de enclaves naturales que parecen sacados de otro mundo; lugares donde la naturaleza sigue su camino sin caer víctima de la acción humana, donde tanto la morfología del terreno como todos aquellos seres vivos que viven en él gozan de una libertad y tranquilidad únicas. Uno de estos enclaves es el fantástico Parque Nacional de Monfragüe, en la provincia de Cáceres.

El Parque Nacional de Monfragüe cuenta con el titulo de ZEPA / Istock / jacquesvandinteren

Declarado parque natural en 1979 y parque nacional en 2007, Monfragüe tiene la ventaja de que, al ser menos conocido que otros parques nacionales españoles, no tiene una enorme afluencia de visitantes, por lo que adentrarse en los límites del parque supone una aventura en mayúsculas. Algo que hace también muy especial la experiencia de descubrir el parque es que, desde 2003, está catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, título que deja ya entrever lo especial que su biodiversidad.

Adriana Fernández

Observatorio de aves

Extendiéndose por los municipios cacereños de Serradilla, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serrejón, Toril, Casas de Miravete y Torrejón el Rubio, el parque nacional de Monfragüe cuenta con el título de Zona de Especial Protección para las Aves. De las 280 clases de vertebrados que habitan en el parque se calcula que alrededor de 200 de ellas son aves, convirtiéndolas en la comunidad más importante del enclave. La verdadera estrella aquí es el buitre negro, que tiene en Monfragüe la mayor colonia reproductora de todo el mundo, con más de 250 parejas censadas.

Acompañando al buitre negro conviven el águila imperial ibérica (endémica de la península y con 10 parejas en el parque), la culebrera europea, el alimoche común, el búho real, la cigüeña negra y los omnipresentes buitres leonados. Otros vertebrados que habitan en Monfragüe son mamíferos como la nutria, el zorro, la gineta o el ciervo, que a primeros de otoño atrae a centenares de visitantes con la berrea; entre anfibios y reptiles podemos encontrar ejemplares de gallipato, tritón ibérico, galápago leproso o varias especies de culebras.

Patrimonio y naturaleza

Territorio habitado desde la prehistoria, tal y como atestiguan las diversas pinturas rupestres que hay en los abrigos de sus sierras, es en la época de los romanos cuando se erigen la mayoría construcciones que se hallan en el parque, con puentes, calzadas, fuentes y atalayas defensivas. Más tarde, son los musulmanes en el siglo IX que inician la construcción de la fortaleza, el aljibe y el castillo de Monfragüe. Hoy día podemos observar algunos fragmentos de la muralla, así como la torre redonda del siglo XII y la Torre del Homenaje del XV.

Vista aérea de las ruinas del castillo de Monfragüe / Falk2

El parque de Monfragüe ofrece una amplia variedad de actividades y experiencias para todos los públicos, desde rutas guiadas para la observación de aves o alquiler de bicis, hasta rutas nocturnas para observar el cielo estrellado y visitas a cuevas con pinturas rupestres. Siempre abierto y de acceso gratuito, existen también rutas adaptadas para personas con movilidad reducida. Tan solo recuerda que, si te decides por visitar el parque, tienes que llevar todo el material y provisiones necesarios para la época del año. ¡Aquí puede disfrutar todo el mundo!