Parece Japón, pero es Extremadura: el pueblo de menos de 350 habitantes con una cascada de 30 metros y un valle con más de un millón de cerezos en flor

Este fenómeno ha dado lugar a la Fiesta del Cerezo en Flor, que se celebra de forma rotatoria en distintos municipios del valle y que ha sido declarada de Interés Turístico Nacional. Durante esos días, se organizan todo tipo de actividades que sirven de escaparate de la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales. En su recta final (en la segunda mitad de abril) se celebra la "Lluvia de pétalos", que es la manera que tiene la comarca de decir adiós al velo blanco que se ha formado.