Parece Japón, pero es Extremadura: el pueblo de menos de 350 habitantes con una cascada de 30 metros y un valle con más de un millón de cerezos en flor
Este municipio del Valle del Jerte permite acceder a la Cascada del Caozo y a uno de los paisajes más característicos de la primavera.
Durante unas pocas semanas al año, el norte de Cáceres cambia de aspecto y se vuelve el centro de atención de todos aquellos que buscan vivir cerca de casa una experiencia que parece solo alcanzable en lugares tan lejanos como Japón.
En el Valle del Jerte, los bancales y las laderas se cubren de flores blancas coincidiendo con la floración del cerezo y es una estampa que se puede disfrutar desde varios municipios. Uno de ellos es Valdastillas, situado en una de las zonas medias del valle. Su tamaño es reducido, con apenas 330 habitantes, y desde aquí se accede a algunos de los puntos más conocidos del entorno.
Un valle con más de un millón de cerezos
El Valle del Jerte reúne en torno a un millón y medio de cerezos cuya floración depende de la climatología de cada año y que transforman el paisaje en un manto blanco.
No ocurre de forma simultánea en todo el valle, ya que la altitud influye directamente en el proceso. Las zonas más bajas florecen antes y las más elevadas lo hacen días después, por lo que puedes disfrutar más tiempo de un espectáculo que se alarga durante un par de semanas.
Este fenómeno ha dado lugar a la Fiesta del Cerezo en Flor, que se celebra de forma rotatoria en distintos municipios del valle y que ha sido declarada de Interés Turístico Nacional. Durante esos días, se organizan todo tipo de actividades que sirven de escaparate de la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales. En su recta final (en la segunda mitad de abril) se celebra la "Lluvia de pétalos", que es la manera que tiene la comarca de decir adiós al velo blanco que se ha formado.
Aunque la imagen más repetida corresponde a la primavera, merece la pena visitar el valle todo el año, ya que mantiene actividad durante varios meses. Tras la floración, los cerezos dan paso a la campaña de recogida (entre finales de mayo y julio). En ese momento, el paisaje cambia de nuevo y aparecen zonas verdes con árboles cargados de fruto. En otoño, la postal vuelve a cambiar por completo cuando las hojas adquieren tonos rojizos y ocres.
La Cascada del Caozo
A poca distancia de Valdastillas se encuentra la Cascada del Caozo, una de las caídas de agua más conocidas del valle.
Su altura se sitúa en torno a los 30 metros, aunque esta cifra puede variar ligeramente según la medición. El caudal depende de la época del año, por lo que aumenta tras periodos de lluvia y durante el deshielo, y se reduce en verano.
Lo que hace tan popular a esta cascada es que el acceso no es difícil. No es necesario realizar una ruta larga ni complicada, ya que se encuentra muy cerca de la carretera, lo que facilita que sea uno de los puntos más visitados, especialmente durante la primavera.
Qué conviene saber antes de ir
Incluye Valdastillas en un itinerario más amplio por el valle, ya que recorrer el municipio no requiere mucho tiempo, pero sí es recomendable acercarse a la iglesia de Santa María de Gracia, la ermita del Cristo y su mirador.
Lo mejor es ir en coche para poder ir de un pueblo a otro, ya que sin él puede ser un poco más complicado el desplazamiento. Pese a ello, ten en cuenta que durante la floración el tráfico aumenta y en algunos accesos puede haber regulaciones puntuales.
Para evitar las horas de mayor afluencia, aprovecha para visitar la zona a primera hora del día o entre semana y así luego moverte a otros puntos como la cascada, la garganta y lagar de Marta o la piscina natural en la Garganta Bohonal.
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