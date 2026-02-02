El pueblo más pequeño de Extremadura es considerado también uno de los más bonitos: tiene el convento más pequeño del mundo y no llega a 100 habitantes

Si buscas un lugar perfecto para ir un fin de semana y desconectar de la estresante rutina, este pueblo cacereño es para ti. Es el mejor destino para aquellos a los que les gusta la calma, la naturaleza y el silencio. No puedes dejar que pase este año sin visitar Extremadura, por lo que recuerda apuntar Pedroso de Acim en tu lista de destinos.