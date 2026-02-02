El pueblo más pequeño de Extremadura es considerado también uno de los más bonitos: tiene el convento más pequeño del mundo y no llega a 100 habitantes
Es el destino perfecto para conectar con la naturaleza y desconectar del caos de la rutina.
Si buscas un destino lleno de historia, naturaleza y lugares que parecen sacados de un cuento, Extremadura es para ti. Es una de las Comunidades Autónomas más infravaloradas de España y está llena de joyas que debes visitar al menos una vez en la vida. Para demostrarlo, traemos un pueblo muy especial.
Es una pequeña localidad situada en la provincia de Cáceres, y es tanto uno de los municipios más pequeños de Extremadura como uno de los más bonitos. Aparte de tener unas calles preciosas, puede presumir de ser el hogar del convento más pequeño de todo el mundo, con menos de 80 metros cuadrados.
Un récord mundial
Hablamos de Pedroso de Acim, uno de los pueblos más bonitos de Extremadura con una población de menos de 100 habitantes. Se encuentra en la falda de la Sierra del Pedrozo y ofrece paisajes impresionantes como la Peña de los Cenizos, los senderos del Valle del Alagón o los cerros de Entrecabezas y del Pelado.
Tiene la suerte de contar con monumentos impresionantes, pero sin duda la joya de la corona es el Convento de la Purísima Concepción de El Palancar, fundado en 1557 por Fray Pedro de Alcántara. Solo tiene 72 metros cuadrados, por lo que está reconocido como el convento más pequeño del mundo. Además, se puede visitar de forma gratuita.
Un pueblo encantador
Aparte de un maravilloso convento, Pedroso de Acim tiene otros lugares que no puedes perderte como la Iglesia de Santa Marina, del siglo XVI, o la Torre del Reloj. Sin embargo, el encanto de este pueblo se encuentra en sus calles y entorno, que parecen sacados de un cuento de hadas y te dejarán con la boca abierta.
Si te gusta el senderismo, estás de suerte. El municipio cuenta con rutas preciosas para hacer ya sea acompañado o en solitario. Una de las más populares fue la Ruta Senderista Nocturna a la Ermita de Santa Bárbara el pasado verano, que se dirigió a una ermita reconstruida por los propios vecinos. Aunque ahora mismo no se hace de forma oficial, puedes realizarla por tu cuenta.
Si buscas un lugar perfecto para ir un fin de semana y desconectar de la estresante rutina, este pueblo cacereño es para ti. Es el mejor destino para aquellos a los que les gusta la calma, la naturaleza y el silencio. No puedes dejar que pase este año sin visitar Extremadura, por lo que recuerda apuntar Pedroso de Acim en tu lista de destinos.
