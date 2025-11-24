El pueblo de Euskadi que esconde una de las fábricas más antiguas del mundo: lleva más de 7.000 años produciendo un ingrediente esencial que todos tenemos en casa

A poco más de media hora de Vitoria-Gasteiz, este conjunto histórico y arquitectónico cuenta con unas 5.000 eras, más de 800 pozos y cerca de 250 almacenes de sal. A pesar de estas grandes dimensiones en sus estructuras, la arquitectura de la sal del Valle Salado no ha utilizado mano de obra especializada, sino que han sido los propios salineros los que, a lo largo del tiempo, se han encargado de su construcción.