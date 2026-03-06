El pueblo más espectacular de España está construido sobre un acantilado de más de 50 metros de altura: lo guardan 1000 habitantes y tiene las vistas más impresionantes del Parque Natural de La Garrotxa
Este pueblo de Cataluña no es apto para viajeros con vértigo: sus casas están construidas sobre un acantilado de piedra volcánica que le ha proporcionado tanto su fama como su belleza.
Con menos de mil habitantes, este municipio de Cataluña es uno de los más pequeños de la región: tiene menos de un kilómetro cuadrado. Pero tal y como se dice en los cuentos, las mejores fragancias se guardan en los frascos más pequeños. A más de 50 metros de altitud, este pueblo se alza sobre un risco basáltico que le ha convertido en una parada obligatoria para los historiadores y viajeros de todo el mundo. Años de transformación en su entorno han permitido una vida peculiar entre sus vecinos, que pueden fardar de vivir en una de las zonas más espectaculares de España.
Para los que tengan miedo a las alturas, asomarte por una de sus estrechas calles puede suponer un instante en el que quedarse sin aliento. Literalmente, un salto al vacío es lo que rodea las preciosas casas alineadas al precipicio de este fenómeno geológico. Para los viajeros, senderistas y amantes de la naturaleza, es una puerta natural del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa: un territorio moldeado por más de cuarenta conos volcánicos y ríos que, durante milenios, tallaron este paisaje.
Algunos ya se imaginan de qué pueblo hablamos, y otros se mueren de curiosidad. Castellfollit de la Roca, en el Pirineo Catalán, es uno de los lugares más impresionantes de la Península Ibérica. El origen del pueblo se remonta a la Edad Media, cuando la altura ofrecía ventajas defensivas evidentes. Fue en el siglo XI cuando un antiguo castillo dio nombre a la villa. Desde entonces, la vida en Castellfollit ha estado marcada por la piedra volcánica.
Orígenes volcánicos: un tesoro geológico en el Pirineo Catalán
El paisaje es producto de dos coladas de lava: la primera, hace 217.000 años, proviene de la zona de Batet y fluyó por el valle del Fluvià. La segunda, hace 192.000 años, procede del valle del río Turonell y se superpuso a la anterior. Más tarde, la acción erosiva de los ríos Turonell y Fluvià y el paso del tiempo han creado la forma del risco que conocemos hoy.
De este modo, su cantera, activa desde el siglo XIX, es la única de este tipo que sigue en funcionamiento en España. Incluso el basalto extraído aquí alcanzó fama universal cuando Antoni Gaudí lo utilizó para levantar las columnas del Park Güell de Barcelona.
Qué debes saber antes de visitar este pequeño pueblo de Cataluña
A pocos pasos del centro, el Museo del Embutido recuerda la tradición gastronómica de la zona, donde los embutidos artesanales son una auténtica institución. Tanto que, los pequeños bares del pueblo ofrecen degustaciones de longaniza, butifarra, pan con tomate y vino local. También se encuentra el Museo de Vietnam, una insólita colección privada de objetos y fotografías de aquella guerra.
En el extremo del acantilado se alza la Iglesia de San Salvador, reconstruida en el siglo XX y hoy convertida en espacio cultural, marcando el punto más reconocible del conjunto. Pero lo más sorprendente de la zona son sus panorámicas al Parque Natural de la Garrotxa: a día de hoy se aprecia un mosaico de hayedos, cráteres y senderos que revelan el valor de la comarca. Un aspecto que han convertido en uno de los principales atractivos.
Entre sus senderos y sus miradores hay uno muy conocido que es la Via Romana, pero la travesía que se lleva la palma es la Ruta Medieval que sus vecinos han guardado con mimo para los senderistas más perspicaces: puentes, iglesias y otras construcciones llenas de historia de este pueblo se conforman en un mapa que no deja a nadie indiferente a su paso.
