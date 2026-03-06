El pueblo más espectacular de España está construido sobre un acantilado de más de 50 metros de altura: lo guardan 1000 habitantes y tiene las vistas más impresionantes del Parque Natural de La Garrotxa

Con menos de mil habitantes, este municipio de Cataluña es uno de los más pequeños de la región: tiene menos de un kilómetro cuadrado. Pero tal y como se dice en los cuentos, las mejores fragancias se guardan en los frascos más pequeños. A más de 50 metros de altitud, este pueblo se alza sobre un risco basáltico que le ha convertido en una parada obligatoria para los historiadores y viajeros de todo el mundo. Años de transformación en su entorno han permitido una vida peculiar entre sus vecinos, que pueden fardar de vivir en una de las zonas más espectaculares de España.