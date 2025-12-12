El pueblo más espectacular de España está dentro de un castillo fortificado: murallas medievales, casas habitadas y un silencio difícil de encontrar
El pueblo que sorprende por su emplazamiento; cada vez conquista más corazones.
La primera vez que llegas a Castellar de la Frontera no sabes muy bien si has llegado ya o si te falta algo. Aparcas, miras hacia arriba y ves un castillo. Hasta ahí, normal. Lo distinto viene después, cuando te das cuenta de que ese castillo no se visita, sino que hay vida en él. Entras por una puerta medieval y, sin transición alguna, estás dentro de un pueblo. Casas, calles, vecinos, silencio. Todo metido entre murallas. No hay explicación previa ni cartel que te prepare. Castellar funciona así, te deja entrar y luego ya, si eso, lo entiendes. ¿No es increíble?
Un trazado que no se ha tocado en siglos
Dentro no hay grandes avenidas ni perspectivas pensadas para la foto. Las calles son estrechas, empedradas, algo irregulares. Las casas se apoyan unas en otras como si llevaran siglos haciéndolo, que es exactamente lo que ocurre. Algunas fachadas parecen surgir directamente de la roca. Otras se asoman a pequeños miradores desde los que el paisaje se abre de golpe. Es un fenómeno increíble, si vas, te va a conquistar; créeme que sé de esto.
El castillo no está ahí por casualidad. Se levantó entre los siglos XII y XIII, en época almohade, cuando este punto era clave para controlar el paso entre el interior de Andalucía y el Estrecho de Gibraltar. Tras la conquista cristiana, pasó a manos de la Casa de Medina Sidonia, que reforzó el recinto y lo consolidó como un pueblo fortificado en toda regla. Durante siglos se vivió dentro de la muralla con absoluta normalidad; viviendas, aljibes, espacios comunes y una vida cotidiana protegida por la piedra. Cuando en el siglo XX parte de la población se trasladó a un nuevo núcleo más cómodo, el castillo no quedó abandonado. Y eso se nota, no parece un decorado porque nunca lo fue.
Mirar al sur, mirar al verde
Desde las murallas, el paisaje manda. Castellar se asoma al Parque Natural de Los Alcornocales, una extensión de verde que sorprende incluso a quien cree conocer bien el sur. No es un fondo bonito, es parte del pueblo. El aire cambia, el ruido desaparece y el tiempo se vuelve más lento. En días claros, el horizonte se estira hacia el Estrecho y, con algo de suerte, se intuye África al fondo.
También conviene saberlo antes de ir; Castellar tiene dos núcleos. El Castellar Nuevo, construido en el siglo XX, concentra hoy la mayor parte de la población y los servicios. El Castellar Viejo, dentro del castillo, es el casco histórico. Lejos de quedar vacío, se ha recuperado con cuidado y mantiene vida propia. Por eso el conjunto está protegido como Bien de Interés Cultural y conserva una coherencia que no es habitual.
Castellar no es un lugar para tachar cosas de una lista. No hay grandes planes ni horarios que cumplir. Se disfruta caminando despacio, sentándose en cualquier rincón, asomándose a los miradores y dejando pasar el rato. España está llena de pueblos bonitos, pero pocos pueden decir que siguen viviendo dentro de una fortaleza medieval sin haberla convertido en un parque temático. Castellar de la Frontera no presume de nada. Simplemente, sigue ahí, haciendo lo mismo que lleva siglos haciendo; proteger lo que hay dentro. Y con eso le basta.
