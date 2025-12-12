El pueblo más espectacular de España está dentro de un castillo fortificado: murallas medievales, casas habitadas y un silencio difícil de encontrar

El castillo no está ahí por casualidad. Se levantó entre los siglos XII y XIII, en época almohade, cuando este punto era clave para controlar el paso entre el interior de Andalucía y el Estrecho de Gibraltar. Tras la conquista cristiana, pasó a manos de la Casa de Medina Sidonia, que reforzó el recinto y lo consolidó como un pueblo fortificado en toda regla. Durante siglos se vivió dentro de la muralla con absoluta normalidad; viviendas, aljibes, espacios comunes y una vida cotidiana protegida por la piedra. Cuando en el siglo XX parte de la población se trasladó a un nuevo núcleo más cómodo, el castillo no quedó abandonado. Y eso se nota, no parece un decorado porque nunca lo fue.