El pueblo español que parece un museo vivo de la Edad Media: tiene una muralla medieval de más de 4 kilómetros y más de 200 edificios históricos

Cabe destacar la arquitectura religiosa, con las iglesias románicasde San Miguel, San Juan y Santo Domingo de Silos, las dos últimas con algunas técnicas mudéjares. Entre sus más de doscientos edificios históricos catalogados, en un paseo por Daroca también pueden descubrirse el palacio de los Luna, el antiguo Hospital de Santo Domingo que ahora es el Museo de la Historia y las Artes, la antigua Casa de Canónigos, el palacio de Gil Bernabé, la colegiata de Santa María con el Museo de los Corporales en su interior o el Museo de la Pastelería.