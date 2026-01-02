El pueblo español que parece un museo vivo de la Edad Media: tiene una muralla medieval de más de 4 kilómetros y más de 200 edificios históricos
Es uno de los pueblos más bonitos y únicos de toda España y se encuentra en Zaragoza.
“En atención a los muchos méritos, ordeno que la Villa de Daroca sea llamada ciudad y vosotros, por tanto, ciudadanos, y toda vuestra descendencia para siempre”. Desde que el rey de Aragón, don Pedro IV el Ceremonioso, pronunciara aquellas palabras, el pueblo que hoy se considera de los más bonitos de Aragón, se convirtió en uno de los puntos más importantes de la zona.
Daroca fue una ciudad que sufrió, resistió y sobrevivió ante el asedio de Pedro I el Cruel y todavía hoy hay rincones que recuerdan estas hazañas a modo de museo vivo de la Edad Media. Para conocer su fundación hay que remontarse mucho más atrás, al siglo VIII, cuando los árabes del Yemen ocupaban estas tierras. Está ubicada en pleno corazón del valle del río Jiloca, entre las sierras Ibéricas. Aunque previamente allí había un poblado celtíbero.
La villa con más libertad de la Europa feudal
En el siglo IX, aquella importancia se mantuvo gracias a su ubicación, y funcionó como sede de los gobernadores militares de los tuyibíes. Así como escuela coránica donde se formaron múltiples intelectuales de la época. Por Daroca también pasó el Cid Campeador a finales del siglo XI mientras se curaba de una larga enfermedad. Fue en aquel momento cuando se empezó a ampliar como ciudad y las casas empezaron a ocupar toda la ladera.
En el siglo XII, Daroca se convirtió en la villa más libre de toda Europa, gracias a un fuero de Ramón Berenguer, príncipe de Aragón, que otorgaba a los darocenses “fuero para que sean libres”. Se convirtió en centro jurídico, político y económico que atraía a gentes de Castilla, Cataluña, Valencia y el sur de Francia. Gracias a ello, entre los siglos XVI y XVII se dotó de escuelas eclesiástica y de gramática y de un estudio de arte, albergando talleres de importantes pintores, escultores y orfebres, como Bartolomé Bermejo.
Una muralla de 4 kilómetros y más de 200 edificios históricos
Aunque si hay algo por lo que Daroca llama la atención de cientos de visitantes al año es por su gran conjunto amurallado, mucho más extenso que el de Ávila: en el siglo XII se situó como frontera ante el Islam y se erigieron casi cuatro kilómetros de murallas con tres castillos, más de cien torreones y varias puertas, dos de ellas monumentales. En el interior de aquel recinto se levantaron hasta veinte iglesias, decenas de palacios y casas palaciegas y seis conventos.
Hoy se estima que se conserva en torno a la mitad de todo aquello, siendo una de las ciudades con el patrimonio monumental más rico de Aragón. Uno de los monumentos más valiosos es el castillo Mayor, desde donde se contemplan las vistas más bonitas de la villa; así como la basílica de Santa María, que alberga los Sagrados Corporales. Según cuenta la leyenda, aquí sucedió un milagro por el que unas formas sagradas sangraron durante un ataque de los musulmanes.
Cabe destacar la arquitectura religiosa, con las iglesias románicasde San Miguel, San Juan y Santo Domingo de Silos, las dos últimas con algunas técnicas mudéjares. Entre sus más de doscientos edificios históricos catalogados, en un paseo por Daroca también pueden descubrirse el palacio de los Luna, el antiguo Hospital de Santo Domingo que ahora es el Museo de la Historia y las Artes, la antigua Casa de Canónigos, el palacio de Gil Bernabé, la colegiata de Santa María con el Museo de los Corporales en su interior o el Museo de la Pastelería.
