El pueblo español con más cigüeñas que habitantes: un solo tejado acoge la mayor colonia del mundo sobre un edificio y el espectáculo es gratis cada primavera

Una de las especies de ave más majestuosas y espectaculares que surcan los cielos, la cigüeña tiende a migrar entre el sur y centro del continente europeo y la mitad sur del continente africano. Estas larguísimas travesías suponen para las cigüeñas un verdadero esfuerzo, por lo que, a lo largo de sus trayectos, van haciendo diversas paradas para reponer fuerzas. Una de estas paradas, y que supone la mayor colonia de cigüeñas del mundo, se encuentra en el pueblo riojano de Alfaro.

Cigüeñas sobre el tejado de la Colegiata de San Miguel / Istock / AlbertoLoyo

A tocar del límite con Navarra y con una población algo inferior a los 10.000 habitantes, la villa de Alfaro se halla cerca de la orilla del río Ebro; tan destacado es el entorno que crea el río a su paso por el municipio que desde 2001 la zona está reconocida como la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro. Es quizá gracias a esta riqueza natural que el pueblo se ha convertido en un auténtico refugio para las cigüeñas en sus rutas migratorias.

Adriana Fernández

Paraíso ornitológico

La colonia de cigüeña blanca sobre un solo edificio más grande del mundo la encontramos en Alfaro. Para ser más concretos, la colonia se sitúa en el tejado de la Colegiata de San Miguel Arcángel, en el corazón de la localidad, lo que le añade todavía más belleza a este maravilloso espectáculo de la naturaleza.

Este acontecimiento tan único es observable entre de enero y julio. Durante estos meses, tras su llegada, las cigüeñas ocupan los nidos (siempre presentes en el tejado de la colegiata), ponen los huevos y los incuban y, una vez nacidos los polluelos, se encargan de enseñarles a volar. Conseguido este objetivo, a principios de julio las cigüeñas vuelven a levantar el vuelo y marchan.

Durante la época en que las cigüeñas están presentes en el pueblo, las continuas idas y venidas para llevar ramas a los nidos o alimento a los polluelos, así como los crotoreos y contorsiones de saludo entre las parejas, crean una escena única e inolvidable. Los números de la colonia, además, son para caerse de culo: sobre el tejado de la colegiala se concentran más de 100 nidos, algunos de los cuales pueden llegar a pesar media tonelada, y en ocasiones han llegado a haber 500 ejemplares. Aunque esta maravilla se puede observar a pie de calle, en la parte posterior de la colegiata hay habilitado un mirador desde el que obtener las mejores vistas de estos pájaros tan magníficos.

Un pueblo por descubrir

Lo primero que hay que visitar si te encuentras en Alfaro es, como no, la Colegiata de San Miguel Arcángel. Construida entre los siglos XVI y XVII, supone uno de los mayores ejemplos del barroco de la zona. Su majestuosa fachada, decorada con todo tipo de detalles, está flanqueada por dos imponentes torres, las cuales alcanzan una altura de 50 metros. Aparte de tratarse del mayor templo religioso de La Rioja, es la única colegiata de todo España construida íntegramente en ladrillo.

La Colegiata de San Miguel Arcángel / Zarateman

Junto con los varios templos y casas palaciegas que hay repartidos por el pueblo, Alfaro destaca también por su entorno natural mágico. Concentrándose en la Reserva Natural de los Sotos del Ebro, aquí podrás disfrutar de todo un entramado de islas, meandros y bosques de ribera desde los que contemplar el Ebro en todo su esplendor. Además de albergar diversos senderos, la reserva es un punto ideal para los amantes de la fotografía y la ornitología, pues aquí es posible observar ejemplares de diferentes aves, como el milano real, garzas reales, o varias especies de aves rapaces.