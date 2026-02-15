El pueblo de España que ofrece una vivienda gratuita, trabajo de albañil y la gestión de un bar

El Ayuntamiento, en colaboración con asociaciones locales y vecinos, ha apostado por la rehabilitación de viviendas, el apoyo a proyectos de emprendimiento rural y la mejora de los servicios básicos. Estas medidas buscan facilitar la llegada de familias jóvenes y profesionales que puedan desarrollar su actividad a distancia, aprovechando la tranquilidad del entorno y el menor coste de vida. La mejora de la conectividad digital ha sido uno de los ejes clave de esta estrategia.