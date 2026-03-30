El pueblo de España donde todas las vírgenes miran al mar: es Conjunto Histórico-Artístico, tiene más de 60 hórreos y un monasterio renacentista Bien de Interés Cultural

Hay un pueblo en Pontevedra donde los cruceiros de las intersecciones de las calles o las plazas, tienen una figura de la Virgen que siempre mira hacia el mar, mientras que la de Cristo se orienta hacia el interior. Es una seña de identidad propia de Combarro, ubicado en plenas Rías Baixas. Los cruceiros son de entre los siglos XVIII y XIX, y se cuenta que se construían de esta forma para recordar que son zonas llenas de magia, donde las meigas (brujas) se reunían.