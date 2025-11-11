El pueblo de España donde es verano todo el año: más de 300 días de sol, con 4 kilómetros de playa y una fiesta en torno a las migas

En general en España tenemos la suerte de contar con un gran número de días de sol al año, y hay algunos pueblos que suben más la media que otros. Uno de ellos es Torrox, en la comarca de la Axarquía malagueña. Esta joya de la Costa del Sol es considerado uno de los lugares con mejor clima de todo Europa. Aquí la temperatura media anual es de 18 grados y hay la friolera de más de 300 días de sol al año.