El pueblo de España donde es verano todo el año: más de 300 días de sol, con 4 kilómetros de playa y una fiesta en torno a las migas
Es uno de los pueblos costeros más bonitos de Málaga, con cientos de rincones encantadores y playas paradisíacas.
¿Quién no ha imaginado alguna vez un verano eterno? Siempre con sol, temperaturas agradables, vacaciones permanentes, días de playa, noches largas... Quizá todo eso en conjunto no es del todo posible, pero hay rincones en España en los que se podría decir que es verano todo el año, ya que su clima es tan privilegiado que a veces ni siquiera es necesario sacar el abrigo de plumas.
En general en España tenemos la suerte de contar con un gran número de días de sol al año, y hay algunos pueblos que suben más la media que otros. Uno de ellos es Torrox, en la comarca de la Axarquía malagueña. Esta joya de la Costa del Sol es considerado uno de los lugares con mejor clima de todo Europa. Aquí la temperatura media anual es de 18 grados y hay la friolera de más de 300 días de sol al año.
Pueblo blanco y playa paradisíaca
Torrox Pueblo
Torrox se divide en la parte del pueblo, repleto de casitas blancas adornadas con flores multicolores; y la parte de la costa, con un faro vigilando las preciosas playas. El pueblo es un ejemplo de la tradición malagueña y andaluza más pura. Paseando por sus calles empedradas nos topamos con lugares como la plaza de la Constitución, donde se reparten edificios como la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación -de estilo mudéjar-, el Ayuntamiento o el Palacio de la Hoya.
Del antiguo conjunto defensivo que rodeaba Torrox tan solo se mantiene en pie la Torre Árabe del siglo XII, que no puede visitarse por dentro pero sí puede verse desde fuera. Destaca también el Convento de Nuestra Señora de las Nieves, un espacio con un valioso artesonado cuyas dependencias se utilizan actualmente para eventos culturales. Además, hay varias estatuas que rinden homenaje a la cultura del pueblo, como el 'Toque de la Caracola' o 'El Miguero'.
La primera hace referencia a la época en la que se avisaba de la hora de comer a los jornaleros tocando una caracola; mientras que la segunda alude al plato típico, las migas. Tan importantes son que se celebra una fiesta en torno a ellas, declarada de Interés Turístico Nacional, la Fiesta de las Migas de Torrox. Se hace siempre el domingo anterior al día de Navidad y se sirve un buen plato de migas junto a un vino y a una ensalada arriera (tomate, cebolla, naranja y aceitunas).
Torrox Costa
Al otro lado está Torrox Costa que, como su propio nombre indica, es la zona de playa. Se extiende por más de cuatro kilómetros donde aparecen varias playas como Ferrara, que destaca por su gran extensión; El Morche, playa urbanizada con todos los servicios cerca; o El Cenicero, una de las más tranquilas y con menos aglomeraciones. En todas ellas se puede disfrutar de los más de 300 días de sol de los que goza este precioso pueblo.
En este área se ubica también el Faro de Torrox, un punto clave construido sobre los restos de una antigua ciudad romana, dando fe de su origen como Caviclum. En esta misma línea histórica, es posible visitar el Conjunto Arqueológico Caviclum, donde se hallan las ruinas romanas, parte de la villa, las termas, la necrópolis y los hornos de cerámica. Sol, historia y tradición son los tres pilares de Torrox, un destino donde se podría decir que el verano nunca termina.
Síguele la pista
Lo último