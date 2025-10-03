El pueblo de España donde es verano todo el año: tiene más de 300 días despejados, temperaturas suaves y paisajes de postal
Con temperaturas que oscilan entre 20 y 26 grados y un entorno de playas y montañas volcánicas, es el lugar donde el verano nunca se acaba.
No nos engañemos, todos hemos soñado alguna vez con vivir en un paraíso así; poder desayunar en enero en una terraza al sol, pasear en cholas en pleno febrero o ver cómo la vida fluye sin necesidad de abrigos pesados. En Mogán, Gran Canaria, ese sueño es rutina. Aquí el verano no es una estación, sino un modo de vida. El clima marca el ritmo, y el resultado es sencillo; días largos, cielos despejados y una sensación constante de estar en vacaciones permanentes.
¡El mejor clima del mundo!
Decir que en Mogán siempre hace buen tiempo no es una exageración. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como uno de los lugares con mejor clima del planeta. La explicación está en su ubicación; el suroeste de Gran Canaria disfruta de un microclima protegido por las montañas, lo que garantiza cielos despejados, escasas lluvias y temperaturas suaves durante todo el año. Mientras en otros puntos de Europa los termómetros bajan en invierno, aquí apenas conocen el frío.
Las cifras hablan por sí solas. Más de 300 días despejados al año y una temperatura media que rara vez baja de los 20 grados en invierno ni supera los 26 grados en verano. En Mogán los inviernos se viven en manga corta y las noches de agosto son cálidas pero no sofocantes. Es ese equilibrio lo que lo convierte en destino ideal tanto para quienes buscan escapar del frío como para los que huyen de calores extremos.
La Venecia canaria
El corazón del municipio es el Puerto de Mogán, conocido como la “Venecia de Canarias”. Creedme cuando os digo que pasear por sus calles es casi obligatorio, al menos si disfrutas (tanto como yo) de pasar el rato en terrazas junto al mar, pequeñas tiendas con mucha esencia canaria y unas playas de postal. Es uno de esos rincones donde el tiempo se ralentiza, y eso, en los tiempos que corren se agradece.
Playas y mucho más...
Si hablamos de clima, inevitablemente hablamos de playa. Mogán tiene algunas de las más famosas de Gran Canaria. Como la playa de Amadores, con arena dorada y aguas turquesa, pensada por y para que te relajes al más puro estilo canario. O la playa de Puerto de Mogán, pequeña y familiar, junto al (maravilloso) casco urbano. Y sin olvidarnos de la, playa de Taurito, rodeada de hoteles y con ambiente todos los días del año. ¿Para qué más? ¡Parece que todo lo tiene Mogán!
Sin embargo, no todo en Mogán es mar. El interior del municipio esconde montañas volcánicas, barrancos profundos y miradores donde la panorámica se abre hacia el Atlántico. El barranco de Veneguera es una de las rutas más populares para senderistas, con palmeras y flora autóctona que contrastan con la roca volcánica. Desde los altos, la vista del océano recuerda que en Gran Canaria lo natural y lo humano siempre conviven a pocos kilómetros.
Un destino todo el año
Mogán no depende de estaciones, enero puede ser tan veraniego como julio. Esa constancia lo ha convertido en refugio de europeos del norte que buscan sol en pleno invierno. Muchos pasan aquí largas temporadas, combinando teletrabajo, playa y rutas por la isla. Al caer la tarde, las terrazas del puerto se llenan de gente que mira cómo el sol se esconde tras el horizonte. El clima no entiende de calendarios, siempre es buen momento para visitarlo.
A pesar de su popularidad, Mogán no ha perdido su esencia. En el casco histórico todavía se respira la calma de los pueblos de interior, con casas tradicionales, patios llenos de flores y vecinos que se saludan por su nombre. Esa mezcla entre turismo internacional y vida local le da carácter propio, muy de Canarias. No es solo un destino de sol y playa, es un lugar donde la vida cotidiana late con la misma fuerza que el turismo.
