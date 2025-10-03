El pueblo de España donde es verano todo el año: tiene más de 300 días despejados, temperaturas suaves y paisajes de postal

Si hablamos de clima, inevitablemente hablamos de playa. Mogán tiene algunas de las más famosas de Gran Canaria. Como la playa de Amadores, con arena dorada y aguas turquesa, pensada por y para que te relajes al más puro estilo canario. O la playa de Puerto de Mogán, pequeña y familiar, junto al (maravilloso) casco urbano. Y sin olvidarnos de la, playa de Taurito, rodeada de hoteles y con ambiente todos los días del año. ¿Para qué más? ¡Parece que todo lo tiene Mogán!