El pueblo de España en el que todavía es verano: con más de 20 grados de temperatura y vuelos a 50 euros

El tiempo parece detenerse en Mogán, donde es imposible no pararse a contemplar sus playas. Como de la de Puerto de Mogán, pequeña y junto al casco urbano; la de Amadores, de arena dorada y aguas transparentes como las del mismísimo paraíso; o la de Taurito, en un entorno más turístico rodeada de hoteles. Pero no todo aquí es mar, sino que hay una riqueza gigantesca.