El pueblo de España que tiene las termas más bonitas del mundo: en pleno Camino de Santiago medieval y gratuitas

Donde sí se puede tomar un baño termal es en el antiguo lavadero público de Caldas de Reis, situado muy cerca de la fuente. Las aguas termales brotan a una temperatura de 23ºC y lo mejor es que, a diferencia de los dos balnearios que hay en la ciudad, el baño en este lugar es gratis. Y, al estar en plena calle, permanece abierto durante todo el día, todos los días del año.