El pueblo de España que tiene las termas más bonitas del mundo: en pleno Camino de Santiago medieval y gratuitas
La fuente termal de este pueblo gallego está en un punto estratégico para los peregrinos que realizan el Camino portugués.
Cuando un pueblo lleva en su nombre la palabra ‘caldas’, solo puede significar una cosa: que se trata de un pueblo termal. Porque ‘caldas’, que viene del latín, significa aguas calientes. Muy calientes, para ser precisos. Y hay un pueblo en el norte de España en el que el agua brota de las entrañas de la tierra a una temperatura más que elevada.
Se trata de un municipio de menos de 10.000 habitantes que está en pleno paso del Camino de Santiago Portugués, lo que la convierte por derecho en una de las paradas más reconfortantes del Camino, dicho en sentido más que literal.
Es Caldas de Reis, una villa de Pontevedra famosa por las propiedades de las aguas mineromedicinales que brotan de sus manantiales, apreciados ya desde tiempos romanos, como sucede con la mayoría de termas que salpican la península. La diferencia es que estas son unas de las más originales. Os contamos por qué.
La fuente termal primigenia
En pleno paso del Camino de Santiago, se encuentra la fuente del manantial de Caldas de Reis. Se dice que sus aguas termales sulfuradas, conocidas por su alto contenido en azufre, tienen propiedades mineromedicinales con efectos antiinflamatorios y antisépticos, por lo que están especialmente indicadas para aliviar la fatiga muscular y las tensiones, además de resultar ideales en el tratamiento de afecciones de vías respiratorias, así como reumáticas, tópicas e incluso ginecológicas.
Se la conoce como la Fuente de las Burgas, y su estructura, tal y como se ve hoy, con dos caños (uno de agua fría, otro de aguas termales calientes) fue construida a finales del siglo XIX. Está al final de la etapa, pero ojo, porque no está permitido el baño, ni siquiera descalzarse los pies para refrescarlos al final del Camino (nunca mejor dicho).
Las termas más singulares
Donde sí se puede tomar un baño termal es en el antiguo lavadero público de Caldas de Reis, situado muy cerca de la fuente. Las aguas termales brotan a una temperatura de 23ºC y lo mejor es que, a diferencia de los dos balnearios que hay en la ciudad, el baño en este lugar es gratis. Y, al estar en plena calle, permanece abierto durante todo el día, todos los días del año.
Dos balnearios históricos
Por un lado, el Balneario Dávila. Su historia se remonta hasta el siglo XVIII, cuando en 1780 se fundó la primera casa de baños en Caldas de Reis. El edificio que vemos hoy es de 1923, una joyita modernista en la que se toman baños como ya hacían los romanos para relajarse tras la batalla.
Y por el otro, el Balneario de Acuña, que lleva en pie desde 1813. Un edificio de corte neoclásico y elementos modernistas situado en la orilla del río Umia. De todos sus servicios, la piscina termal exterior es uno de los espacios más demandados, y no nos extraña: la relajación, en un entorno así, es total.
