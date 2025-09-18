El pueblo de España que ha recibido más de 3 millones de turistas: es el más bonito de Mallorca y tiene una de las mejores playas de la isla
Tanto españoles como extranjeros se han enamorado de este precioso y paradisíaco destino mallorquín por su belleza, historia y cultura.
Que España es uno de los países más visitados por los turistasno es ningún secreto para nadie. Aquí vienen viajeros de todas partes del mundo para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía, los monumentos, la amabilidad de la gente y, por qué no, también de la fiesta. Además, los españoles también tienen interés por conocer su propio país, así que muchos de sus viajes suceden entre las propias fronteras de la región.
Madrid y Barcelona suelen encabezar las listas de las ciudades más visitadas -también de todo el mundo-, pero no todos los viajeros escogen destinos urbanitas para sus vacaciones. También se busca la tranquilidad que transmiten los pueblos tan bonitos que alberga España. Sobre todo la de uno que recibió el pasado 2024 un total de 3,2 millones de turistas. A pesar de tener tan solo 20.000 habitantes censados.
Al norte de la isla de Mallorca se encuentra Alcúdia. Antiguamente se conocía como Pollentia, estuvo habitada por fenicios, griegos y romanos y fue la capital de Mallorca. Debido a su mezcla multicultural y los ataques continuos de vándalos, árabes y bizantinos hasta que cayó en manos cristianas, este precioso pueblo costero cuenta con un importante patrimonio cultural e histórico que se respira en cada uno de sus rincones.
Un pueblo con muralla y playas
Tal es la antigüedad de este pueblo, que se conservan vestigios humanos desde el siglo VI a.C. Cuando la conquistaron los catalanes en 1229, se erigió la muralla que hoy sigue rodeando Alcúdia. Este recinto amurallado comenzó a construirse bajo el mandato del rey Jaime II y culminó con Pedro III de Aragón más de un siglo después, en 1362. Lo más curioso es que tiene forma irregular y tiene 26 torres y cuatro puertas: Porta de Mallorca, Portal del Moll, Porta de la Vila Roja y Portella.
La fortaleza se puede contemplar desde el Camí de Ronda, aunque también se puede subir a ella y vislumbrar la impresionante Bahía de Pollensa. Desde allí no se puede ver, pero la otra bahía que compone el pueblo es la de Alcúdia. Es una costa muy accidentada, por lo que está repleta de acantilados por esta zona, aunque más hacia el norte se suaviza y aparecen playas más rectas como la Playa de Alcúdia, con más de siete kilómetros de arena blanca y virgen.
Esta playa se divide en dos tramos: el Puerto Deportivo o Club Náutico y la zona que va desde Ciudad Blanca hasta la Playa de Muro, que se conectan a través de un agradable paseo marítimo. En las dos partes hay chiringuitos, baños públicos, duchas, sombrillas, hamacas y todos los servicios necesarios en una zona de playa. La de Muro cuenta con más de cinco kilómetros de longitud y el reconocimiento de Área Natural de Especial Interés, además de Bandera Azul.
Historia, arte y mercadillos
Pero su atractivo va mucho más allá de murallas y playas. En 1974, el pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, con sus más de 30 kilómetros de costa y su espectacular casco antiguo. Junto a la muralla se extiende un enorme mercadillo cada martes y domingo conocido como Alcúdia Market, que es de los más importantes de la isla. Aquí se pueden adquirir souvenirs, ropa, complementos e incluso productos locales.
Se pueden visitar los restos del antiguo anfiteatro, del que todavía se conservan algunas tumbas, el foro y algunas zonas residenciales. Otros lugares relevantes son los museos, como el Museo de la Ciudad Romana de Pollensa, la Fundación de Arte Yannick y Ben Jacober o el Centro de Arte y Cultura de Can Fondo. También merecen la pena la iglesia de San Jaume, la ermita de la Victoria, el Ayuntamiento, la Torre Mayor o sus casas señoriales y renacentistas.
Solo con dar un paseo por Alcúdia nos percatamos de por qué tantos viajeros del mundo lo han seleccionado para pasar unos días de calma y diversión. En las estadísticas, el pueblo mallorquín no está solo, le sigue muy de cerca Níjar (Almería) con 2 millones de turistas. Después Vejer de la Frontera (Cádiz) con 1,5, Peñíscola (Castellón) con 1,46, Mojácar (Almería) con 1,13, Santillana del Mar (Cantabria) con 988.031, Cudillero (Asturias) con 962.268 y Garachico (Tenerife) con 922.871.
