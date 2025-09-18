El pueblo de España que ha recibido más de 3 millones de turistas: es el más bonito de Mallorca y tiene una de las mejores playas de la isla

La fortaleza se puede contemplar desde el Camí de Ronda, aunque también se puede subir a ella y vislumbrar la impresionante Bahía de Pollensa. Desde allí no se puede ver, pero la otra bahía que compone el pueblo es la de Alcúdia. Es una costa muy accidentada, por lo que está repleta de acantilados por esta zona, aunque más hacia el norte se suaviza y aparecen playas más rectas como la Playa de Alcúdia, con más de siete kilómetros de arena blanca y virgen.