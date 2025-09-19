El pueblo de España que recibe más turistas que Machu Picchu: con un puente único en el mundo y un casco histórico de vértigo

El gran protagonista de Ronda es su Puente Nuevo, levantado en el siglo XVIII sobre el Tajo de Ronda, una garganta natural excavada por el río Guadalevín. Con 98 metros de altura, une la parte antigua y la nueva de la ciudad y se ha convertido en uno de los monumentos más fotografiados de España. No existe otro puente igual en el mundo, su ubicación, suspendido sobre el vacío, lo hace único y casi teatral. Asomarse a sus miradores da vértigo, pero también regala una de esas vistas que se graban para siempre. Y para eso se viaja, para tener esa sensación; ¿no creéis?