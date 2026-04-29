El pueblo donde mejor se come de España es famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII, es un lugar clave para peregrinos
En el límite de la frontera con Portugal, ofrece una de las experiencias más especiales del norte de la península.
Galicia es una tierra conocida, aparte de por sus preciosos paisajes, por ofrecer una de las gastronomías más excelentes de toda la península ibérica. Y es que aquí, junto con los platos más tradicionales de la gastronomía española, el verdadero protagonista es el pulpo, cocinado y presentado en mil y una variedades, todas y cada una de ellas deliciosas a más no poder.
Aunque en prácticamente cualquier ciudad o pueblo de la región podemos encontrar restaurantes y establecimientos en los que disfrutar de un pulpo excelente, en la parte suroeste de Galicia, en la provincia de Pontevedra, se extiende un municipio donde se considera que se come el mejor pulpo. Además, el municipio ofrece al visitante una experiencia única, con un casco histórico cuyas raíces se remontan al medievo y la música de las aguas del río Miño ejerce como banda sonora.
A un paso de Portugal
Situada a una hora al sur de Vigo, la pequeña ciudad de Tui hace frontera con Portugal; tan solo el trazado del río Miño por al lado de la localidad separa el municipio gallego del país luso. Para poder llegar al país vecino desde Tui, lo único que hay que hacer es cruzar cualquiera de los dos puentes que unen el municipio gallego con la localidad portuguesa de Valença do Minho.
Pero Tui no destaca solamente por encontrarse a medio minuto de Portugal. A parte de ser una de las ciudades donde mejor se come de Galicia -un buen pulpo à feira nunca puede fallar-, Tui es un destino con mucho por ofrecer a todos aquellos que lo visitan. Con una población de 17.000 habitantes, la ciudad conserva un maravilloso centro histórico, en las calles del cual se respira un ambiente de lo más agradable.
Los secretos de Tui
El principal monumento arquitectónico que podemos encontrar en Tui es la espectacular Catedral de Santa María, una de las más conocidas de toda Galicia y declarada Monumento Histórico-Artístico en el año 1931. Icono de la ciudad y emblema del románico, la catedral fue construida a lo largo del siglo XII, y domina el conjunto histórico de la ciudad. Repartidos por el barrio podemos encontrar monumentos tan significativos como la bonita Capilla de San Telmo, ejemplar único del barroco portugués en Galicia; el convento gótico de Santo Domingo, en el interior del cual se exponen dos espectaculares retablos barrocos; o los restos de la muralla que todavía se mantienen en pie, los cuales datan de los siglos XII y XIII.
Los alrededores de la ciudad son también muy dignos de descubrir. Con varios miradores desde los que disfrutar de maravillosas panorámicas tanto de Tui como del territorio portugués que hay al otro lado del río, Tui sirve también como puerta de entrada a Galicia del Camino de Santiago portugués. La influencia del paso de peregrinos a lo largo de los siglos se hace evidente en las calles de la ciudad, que con el paso del tiempo se ha ido acomodando a su llegada.
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