El pueblo de España que presume de hacer el mejor jamón del mundo: naturaleza desbordante, casas blancas y un gran patrimonio

Hay palabras que funcionan casi como un atajo mental, casi como si de magia se tratara. Basta pronunciarlas para que todos sepamos de qué estamos hablando. Jabugo es una de ellas. No necesita apellidos, ni explicaciones, ni comillas. Su nombre ya lo dice todom y ya empiezas a salivar pensando en el jamón. Pero lo curioso es que, detrás de ese prestigio casi automático, hay un pueblo pequeño, serrano y tranquilo, que vive ajeno a la grandilocuencia y muy pegado a la tierra. Porque Jabugo no es solo jamón (aunque podría permitirse serlo). Es paisaje, clima, silencio y una forma muy concreta de entender el tiempo.