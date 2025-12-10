El pueblo de España donde ya puedes esquiar: casas de piedra, silencio y pistas perfectas para todos los niveles de dificultad
Seas un experto del esquí o no, no te preocupes, este lugar va a enamorarte.
La temporada de esquí ha comenzado y, si eres un apasionado de este deporte, tienes la suerte de que España posee unas cuantas pistas perfectas.
Ubicado en Teruel, nos encontramos un precioso lugar que, aparte de su increíble encanto y su característica tranquilidad, tiene pistas de esquí para todos los niveles de dificultad, perfectas tanto para los más expertos como para los que quieren iniciarse en este mundo.
El municipio más alto de España
Estamos hablando de Valdelinares, un escondite de poco más de 100 habitantes que puede afirmar ser el municipio más alto de España, estando a más de 1.600 metros de altura.
Gracias a su localización en la sierra de Gúdar y a su altura realmente impresionante, sus pistas de esquí son perfectas para ir a pasar el día y, además, desconectar de todo. Asimismo, es un lugar con una característica de lo más interesante.
Una estación de esquí invertida
Esta estación de esquí está invertida, es decir, su base está en lo más alto de la montaña, haciendo que podamos esquiar sin tener que subirnos a ningún remonte.
Con sus 14 kilómetros esquiables divididos en 14 pistas diferentes, las pistas de Valdelinares están dotadas de 169 cañones de nieve que, en caso de que el tiempo no acompañe, proveerán nieve en toda la estación durante todo el invierno.
Además, si quieres ir con los pequeños de la casa o simplemente tu acompañante no sabe esquiar, no tienes de qué preocuparte. La estación de esquí de Valdelinares está pensada para un público familiar y es un lugar perfecto para quien quiere introducirse en el mundo del esquí, contando además con una pista exclusiva para los niños.
Con una escuela que cuenta con más de 30 profesionales, te aseguramos que vas a pasártelo bien sepas esquiar o no, ¡todo es intentarlo!
Eso sí, si te apetece ir un paso más allá, también se ofrece la posibilidad de realizar snowboard, por lo que créenos cuando te decimos que no te vas a aburrir en ningún momento.
Si te preocupa donde comer o tomar algo porque, como es normal, en algún momento necesitarás un descanso, la estación ofrece cinco cafeterías y restaurantes, por lo que tienes dónde elegir.
Este lugar es perfecto para desconectar, por lo que no hay nada por lo que debas preocuparte excepto por llevar la ropa adecuada para el frío.
Un escondite con mucho encanto
Cuando decidas marcharte de la estación, te recomendamos que visites el pueblo de Valdelinares. Como puedes deducir debido a su número de habitantes, es muy pequeño, pero tiene un encanto realmente asombroso.
Con diferentes casas de piedra, es un sitio perfecto para conectar con la calma que un lugar así ofrece y escaparse del ruido por unos días.
Si te apetece tener un fin de semana divertido en el que, además, vas a desconectar de todo, ya sabes, a preparar las maletas para Teruel. Eso sí, no te olvides de guardar muchos abrigos.
