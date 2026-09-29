El pueblo de España que ofrece trabajo y casa con alquiler gratis si te vas a vivir allí: te pagan por llevar el bar y hacer el mantenimiento municipal

En los últimos años, la lucha contra la despoblación en la llamada "España vaciada" ha impulsado a muchos municipios a buscar soluciones para garantizar su supervivencia. Regiones y provincias de lugares como Soria, Asturias o Galicia sufren desde hace décadas un intenso éxodo rural, donde no solo los jóvenes, sino familias enteras, se han visto obligadas a emigrar a las ciudades en busca de un futuro mejor, dejando a estos municipios en riesgo de desaparecer.

Adriana Fernández

Arenillas es uno de esos pueblos que se ha convertido en un referente nacional gracias a sus políticas pioneras contra el abandono rural. Hablamos de una pequeña localidad de poco más de 30 habitantes, ubicada en la provincia de Soria, cuya batalla contra el olvido demuestra que nuestras zonas rurales aún tienen mucho futuro por delante.

Rio Arerillas / wikimedia Commons/Xemenendura

¿ Qué medidas se pueden tomar frente al abandono rural?

Para combatir este abandono, el Ayuntamiento del pueblo decidió implementar un programa integral de repoblación que se basa en la gestión pública de los recursos. El primer paso fue rehabilitar las casas vacías que pasaron a ser de titularidad municipal. En total, son siete viviendas recuperadas gracias a la ayuda de los vecinos. Además, para las familias seleccionadas por este plan, el alquiler es completamente gratuito.

El Dato Uno de los focos más importantes a la hora de seleccionar, es darle prioridad a las familias numerosas con hijos de edad escolar. Gracias a esto, un 20% de la población actual son niños.

Pero para seguir manteniendo a la población, no solo basta con un hogar, por ello decidieron asociar la vivienda a un puesto de trabajo fijo. Las opciones son muchas, por un lado, puedes dedicarte al sector de la albañilería y rehabilitación o por otro lado, administrar el bar del pueblo.

Arenillas, Soria / wikimedia Commons/Rodelar

Una joya en pleno corazón de Castilla y León

Uno de los mayores atractivos de Arenillas es su privilegiado entorno natural. El municipio se integra de lleno en los Altos de Barahona, un espacio protegido de la Red Natura 2000 catalogado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y ZEC (Zona Especial de Conservación), famoso por sus paisajes de páramo y su valiosa avifauna esteparia.

Fuente Romana Arenillas, Soria / wikimedia Commons/MIGHIDISL

Una de tus primeras paradas obligatorias si decides visitar este municipio es su famosa Iglesia de San Cipriano y Santa Justina, el edificio principal y que además, cuenta con una cabecera gótica del siglo XVI con bóveda de crucería estrellada, retablos barrocos del siglo XVII y un órgano neoclásico de 1871.

Iglesia de San Cipriano, Montejo de Tiermes, Soria, España, / wikimedia Commons/Diego Delso

Si por algo destaca Arenillas, eso es por su cultivo y la destilación artesanal de espliego, o como se conoce la lavanda silvestre y plantas aromáticas. Si quieres conocer un poco más sobre su historia, te recomendamos el Museo Etnográfico Local, un pequeño espacio expositivo que te enseña las tradiciones y la historia rural de la comarca.

Arenillas, Soria / wikimedia Commons/MIGHIDISL

Gastronomía tradicional Soriana

La gastronomía de Arenillas destaca por la tradición culinaria castellana de la comarca, con un importante protagonismo en los productos artesanales locales y los torreznos. Su miel artesanal es uno de los productos más famosos, producida en las colmenas del entorno que rodea la localidad.

El Torrezno de Soria, crujiente y dorado por fuera, es uno de los atractivos gastronómicos más importantes de la zona, así como sus platos basados en carnes de caza, asados de cordero y embutidos de primera calidad.