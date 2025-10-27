El pueblo de España que en noviembre sigue teniendo temperaturas de verano: una joya con playas vírgenes y caseríos tradicionales únicos

Aunque parezca mentira, en España hay varios rincones en los que el calorcito aguanta y, en ocasiones, casi como si todavía fuera verano. Las temperaturas se mantienen en más de 25 grados durante el día y casi 20 cuando cae la noche, por lo que se puede pasar el día incluso en la playa. Es lo que sucede en general en la isla de Santa Cruz de Tenerife y en particular en Taganana. Este pueblito de algo más de 500 habitantes esconde muchos encantos más allá de su verano eterno.