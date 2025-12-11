Este pueblo de España es el mejor para una escapada de fin de semana en Navidad: medieval, con una sola entrada y conocido por sus velas
Un lugar lleno de magia durante los 365 días del año.
Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, España ya ha decorado sus calles con árboles, guirnaldas y luces. Aunque lugares como Madrid o Barcelona son realmente bonitos durante esta época, el premio al mejor sitio para hacer una escapada se lo lleva un pueblo de Segovia, el cual de por sí es encantador, pero en estas fechas es incluso mágico.
Este pequeño pueblo de más o menos 400 habitantes es una de las joyas medievales de nuestro país. Durante este mes de diciembre estará lleno de luces, lo cual junto a su situación geográfica en plena naturaleza, consigue transportar a todo el que lo visite a un cuento de Navidad. Además, está rodeado por una muralla, y solo hay una entrada para acceder a él.
Un pueblo lleno de magia
Tras atravesar la Puerta de la Villa nos encontraremos en Pedraza, uno de los pueblos más bonitos de España. Pese a su pequeño tamaño, está lleno de lugares impresionantes como, por ejemplo, su entrada. Tras ser construida en el siglo XI, esta puerta fue clave para la defensa de la localidad, pues era (y es) el único punto de acceso a ella.
Pedraza también cuenta con otros lugares como su Plaza Mayor, la cual es una plaza porticada llena de casas que antiguamente pertenecían a los nobles y desde la que se puede ver la torre de la Iglesia de San Juan Bautista, que fue construida en el siglo XIII y puede visitarse cada domingo o en ciertos días festivos.
Sin embargo, el monumento más interesante de la localidad es su castillo, el cual fue construido en el siglo XIII y es uno de los más antiguos de Europa. Tras quedar casi en ruinas, el pintor Ignacio Zuloaga lo compró en 1925 y lo restauró, abriéndolo sus herederos años más tarde al público. Si visitas su zona accesible podrás disfrutar de obras de arte del autor, de El Greco y de Goya.
La Noche de las Velas
Pedraza en Navidad es realmente impresionante, con luces y decorados que lo convierten en un pueblo mágico para visitar en estas fechas. Sin embargo, su magia no desaparece al terminar esta época del año. Cada julio, concretamente los dos primeros sábados, tiene lugar la Noche de las Velas, una celebración en la que todos los vecinos decoran el pueblo con velas.
Durante esta festividad se apaga todo tipo de farola o luz artificial, y se crea una atmósfera única. Además, en la explanada del castillo se hace un concierto de música clásica, el cual ayuda aún más a reforzar esa sensación de paz. Sea la fecha que sea, Pedraza es un lugar increíble que no debes perderte, por lo que recuerda apuntarlo en tu lista de destinos.
