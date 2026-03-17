El pueblo donde mejor se come de España está en Alicante: es el paraíso para los que buscan "manjares del campo y el mar" y es una villa juguetera

Y si quieres vivir una auténtica batalla, guarda el mes de septiembre, donde pasados nueve días desde el primer miércoles del mes, celebran las fiestas de Moros y Cristianos, vistiendo la ciudad y a sus habitantes como auténticos protagonistas, en una recreación al aire libre de la reconquista cristiana del pueblo, previa llegada de la conquista mora; o espera al Día de los Inocentes, donde vecinos y visitantes se enzarzan en una guerra de harina y huevos podridos hasta llegar a consenso.