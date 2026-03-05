El pueblo de 130 habitantes de España conocido como la 'Manhattan Medieval': una joya que fue propiedad de la Duquesa de Alba, funcionaba como peaje y era famoso por sus iglesias
Ubicado en lo alto de un cerro, tiene un castillo de origen árabe del siglo XV.
A pesar de que muchos de los pueblos de origen medieval que hay repartidos a lo largo y ancho del territorio español han llegado hasta nuestros días en un muy buen estado de conservación, manteniendo prácticamente el mismo nivel de vida y actividad desde sus inicios, hay otros que, lamentablemente, el paso del tiempo ha hecho que se pierdan, dejándolos convertidos en ruinas, meros recuerdos de lo que en su día fueron.
Uno de estos pueblos perdidos en el tiempo lo encontramos en la provincia de Cuenca, a escasos diez kilómetros de la frontera con la Comunidad Valenciana. Se trata de un pueblo cuya silueta, aunque hoy día prácticamente desaparecida, se puede intuir que dominó de manera imponente la zona.
Una urbe de gran importancia
Dominando la zona de su alrededor desde la parte más alta del cerro en el que se extiende, el antiguo pueblo de Moya, a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Cuenca, hoy en día no es más que un lugar en ruinas. Pero en su día fue una destacada ciudad que llegó a tener una población de más de 1.200 habitantes, y cuyas calles albergaban dos hospitales, dos conventos, siete iglesias y un impresionante castillo con Torre del Homenaje, todo ello rodeado por cinco recintos amurallados y ocho puertas por las que acceder al corazón del pueblo.
Aparte de esta compleja configuración geográfica y urbanística, que ha hecho que sea conocida con el sobrenombre de la “Manhattan Medieval”, Moya no era un simple pueblo; la coracha -estructura amurallada ubicada en el quinto recinto para la defensa del abastecimiento de agua- poseía dos torres: la Torre del Agua, que protegía el manantial, y la Torre de San Roque, que servía como “Puerto Seco”, donde se cobraba un impuesto por el paso de mercaderías entre los reinos de Aragón y Valencia.
Tal fue la importancia de esta ciudad para el desarrollo del reino que, en el año 1480, la reina Isabel I concedió el título de Marqués de Moya al conquense Andrés Cabrera, hasta entonces señor de Moya. De carácter hereditario, en 1955 fue heredado por Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida como la Duquesa de Alba, la mujer noble que más títulos legalmente reconocidos poseyó en el mundo.
La visita al recinto arqueológico
Lo primero que llama la atención cuando te acercas a las ruinas de la antigua ciudad de Moya son sus impresionantes murallas, las cuales rodean el recinto y se mantienen en pie en gran parte de su trazado. Para atravesar las murallas tan solo hace falta que te acerques a alguna de las cinco puertas que han sido restauradas, siendo la Puerta de la Vila y la Puerta de San Diego las más destacadas. Una vez en el interior, paseando por el recuerdo de sus calles encontrarás los restos de sus varias iglesias, como las de San Bartolomé y la Trinidad, o el Convento de la Concepción franciscana.
Pero si hay un elemento que destaca por encima de todos los demás, ese es el castillo. Datado de los siglos XII al XV, este testigo silencioso de origen árabe mantiene gran parte de su imponente estructura, con gruesos muros las piedras de los cuales están cargadas de historia. Coronado por su magnífica torre del Homenaje, desde su parte más alta obtendrás unas panorámicas inolvidables.
