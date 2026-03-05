El pueblo de 130 habitantes de España conocido como la 'Manhattan Medieval': una joya que fue propiedad de la Duquesa de Alba, funcionaba como peaje y era famoso por sus iglesias

Lo primero que llama la atención cuando te acercas a las ruinas de la antigua ciudad de Moya son sus impresionantes murallas, las cuales rodean el recinto y se mantienen en pie en gran parte de su trazado. Para atravesar las murallas tan solo hace falta que te acerques a alguna de las cinco puertas que han sido restauradas, siendo la Puerta de la Vila y la Puerta de San Diego las más destacadas. Una vez en el interior, paseando por el recuerdo de sus calles encontrarás los restos de sus varias iglesias, como las de San Bartolomé y la Trinidad, o el Convento de la Concepción franciscana.