El pueblo de España que tiene una fuente de vino gratis durante todo el año: te sorprenderá por su espectacular monasterio y por tener la parada más curiosa del Camino de Santiago
A los pies del Monasterio de Irache, se encuentra una fuente que mana vino gratis durante todo el año; todo un símbolo de hospitalidad navarra.
No todos los pueblos pueden presumir de tener una fuente de vino. En Ayegui, a escasos kilómetros de Estella-Lizarra, el vino forma parte del paisaje. Aquí, junto a las Bodegas Irache, los peregrinos del Camino de Santiago pueden servirse una copa gratuita antes de seguir su ruta. No hay trampa ni cartón, el grifo está ahí, abierto al público durante todo el año.
La fuente se instaló en 1991 como homenaje a la tradición jacobea y al espíritu de acogida de la región. La idea era sencilla; ofrecer un sorbo de vino a los caminantes que cruzaban Navarra rumbo a Santiago. Lo que nadie imaginó es que se convertiría en una atracción mundial. Hoy, cada año, miles de peregrinos y viajeros se detienen aquí para cumplir un ritual que ya es parte del camino.
La Fuente del Vino, un símbolo del Camino de Santiago
La Fuente de Irache tiene dos caños, uno de agua y otro de vino. Ambos manan bajo una placa con la inscripción: “Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad.” No se trata de una leyenda ni de un reclamo turístico inventado, el vino sale realmente del grifo, procedente de las propias bodegas. Se repone cada día y, aunque el consumo es moderado (unos 100 litros diarios, según la temporada), alcanza para que cada peregrino pueda llevarse un pequeño sorbo de ánimo.
Bodegas con historia y tradición
Las Bodegas Irache tienen más de 120 años de historia, fundadas en 1891 a los pies del Monasterio de Irache, uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra. El monasterio fue hospital de peregrinos en la Edad Media, y su relación con el vino viene de lejos: los monjes benedictinos elaboraban aquí su propio vino para abastecer al hospital y a los viajeros.
Hoy las bodegas siguen activas y producen vinos con denominación de origen Navarra. Además de visitar la fuente, se puede hacer una visita guiada o una cata en sus instalaciones, que combinan tradición y arquitectura moderna.
Un entorno que mezcla historia y naturaleza
Ayegui no solo atrae por su fuente. El pueblo, de poco más de 2000 habitantes, está rodeado de colinas y viñedos, con vistas a la Sierra de Montejurra, uno de los paisajes más característicos de Navarra. A pocos minutos está Estella-Lizarra, una joya medieval del Camino de Santiago, llena de iglesias románicas, palacios y puentes de piedra.
El Monasterio de Irache, declarado Bien de Interés Cultural, es otro imprescindible: su claustro gótico, su iglesia románica y su antigua hospedería recuerdan que este lugar fue, durante siglos, un punto esencial para los peregrinos.
Curiosidades y buenas costumbres
La fuente funciona todo el año, aunque se recomienda no llenar botellas ni abusar del vino, pues está pensada para un pequeño trago simbólico. De hecho, una cámara de seguridad vigila el espacio las 24 horas para evitar excesos. La idea no es convertirla en barra libre, sino en un gesto de bienvenida y de hospitalidad navarra.
La bodega incluso mantiene una página web con cámara en directo, donde se puede ver a los peregrinos acercarse y servirse vino en tiempo real. Es una de las curiosidades más vistas de todo el Camino de Santiago.
El encanto del vino, el camino y la hospitalidad
Más allá del reclamo curioso, la Fuente del Vino representa una forma de entender el viaje: compartir, brindar y seguir caminando. Aquí se mezclan la historia, la fe, la cultura del vino y la sencillez del gesto. Ayegui es un pueblo pequeño, pero su fuente lo ha hecho universal. Es un símbolo de la generosidad del norte y del carácter abierto de Navarra.
Síguele la pista
Lo último