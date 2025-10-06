El pueblo de España que tiene una fuente de vino gratis durante todo el año: te sorprenderá por su espectacular monasterio y por tener la parada más curiosa del Camino de Santiago

La Fuente de Irache tiene dos caños, uno de agua y otro de vino. Ambos manan bajo una placa con la inscripción: “Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad.” No se trata de una leyenda ni de un reclamo turístico inventado, el vino sale realmente del grifo, procedente de las propias bodegas. Se repone cada día y, aunque el consumo es moderado (unos 100 litros diarios, según la temporada), alcanza para que cada peregrino pueda llevarse un pequeño sorbo de ánimo.