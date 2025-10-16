El pueblo de España que a finales de octubre ya tendrá nieve: una joya romana entre los picos más altos de los Pirineos

En el valle en el que se encuentra, están también el Parque Natural de Posets-Maladeta y el pico Aneto, una zona muy atractiva tanto para el turismo de esquí como para una escapada más tranquila. La referencia más antigua del pueblo es del año 1006, el Rótulo de Benasque. Se sabe que fue fundado por los romanos, que construyeron los primeros baños de agua sulfurosa, que hoy son los baños de Benasque.