El pueblo de España con la fiesta más ruidosa de Semana Santa está en Albacete: tiene más de 20.000 participantes y está declarada Patrimonio Inmaterial de la Unesco

Tras este inicio, tiene lugar la fiesta más religiosa, con los pasos clásicos procesionando por las calles del pueblo desde el Domingo de Ramos, día que marca el inicio litúrgico de la Semana Santa. Después, a partir del Miércoles Santo, vuelven las tamborradas, haciéndose cada vez más constantes, ruidosas y nocturnas, hasta llegar al Jueves Santo, uno de los días más potentes: los tambores pueden estar sonando durante horas sin parar. Aunque nada es comparable a la tamborrada del Viernes Santo, la más ensordecedora de todas y la más famosa. Es la que no hay que perderse, si quieres decir que has estado en la Semana Santa de Hellín.