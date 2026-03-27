El pueblo de España con la fiesta más ruidosa de Semana Santa está en Albacete: tiene más de 20.000 participantes y está declarada Patrimonio Inmaterial de la Unesco
Una festividad que trasciende lo religioso para convertirse en una de las expresiones musicales colectivas más emocionantes de España.
Hay una ciudad en España que presume de tener una de las fiestas de Semana Santa más impactantes de todo el país. Y no, no está ni en Sevilla ni en Zamora, posiblemente los dos destinos más visitados en esta época del año.
El lugar del que hablamos hoy está escondido en el centro de la península, en un pueblo del interior de la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, cuyo eco se escucha en todos los rincones de España. Y no es una forma de hablar.
Porque si hay algo que define a Hellín en Semana Santa es, precisamente, el ruido de sus tamborileros. Se calcula que participan más de 20.000 personas tocando el tambor a la vez: el sonido es tan intenso y continuado, que hacen de esta festividad una de las más emocionantes de todas las que tienen lugar en España.
Los tambores se convierten en el corazón de esta fiesta, haciendo que la expresión musical se convierta en el eje principal y trascienda la religiosidad. Y lo consigue con creces: quienes la han vivido saben que el retumbar es tan brutal que pone la piel de gallina.
Más allá de la religión: es pura emoción
Es innegable que la Semana Santa de Hellín tiene el recogimiento típico de esta festividad; eso es incuestionable. Pero lo que sucede durante sus procesiones es más bien una mezcla de la solemnidad y fervor religioso con la energía que desprenden los tambores tocando al unísono, haciendo que el suelo y el pecho vibren a la vez.
No es de extrañar que esta festividad esté declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, además de ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Dos reconocimientos que la colocan directamente en el centro de la diana de las fiestas de Semana Santa que tienes que visitar, al menos, una vez en la vida.
Los momentos más importantes de esta Semana Santa
Lo que pasa en Hellín en Semana Santa no es para contarlo, es para vivirlo en primera persona. Por eso, si no quieres perderte la celebración de este año, toma nota de cuáles son los momentos más especiales, sobre todo si es la primera vez que se visita.
El Viernes de Dolores es el día álgido: es cuando los tambores comienzan a sonar oficialmente: es el día de la primera gran tamborrada. Los vecinos del pueblo lo viven como el ‘arranque emocional’ de todas las fiestas de Semana Santa.
Tras este inicio, tiene lugar la fiesta más religiosa, con los pasos clásicos procesionando por las calles del pueblo desde el Domingo de Ramos, día que marca el inicio litúrgico de la Semana Santa. Después, a partir del Miércoles Santo, vuelven las tamborradas, haciéndose cada vez más constantes, ruidosas y nocturnas, hasta llegar al Jueves Santo, uno de los días más potentes: los tambores pueden estar sonando durante horas sin parar. Aunque nada es comparable a la tamborrada del Viernes Santo, la más ensordecedora de todas y la más famosa. Es la que no hay que perderse, si quieres decir que has estado en la Semana Santa de Hellín.
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