El pueblo de España que deberías visitar una vez en la vida: tiene un castillo bereber, una torre medieval, una iglesia renacentista y un auditorio griego

El acceso al patio ya es de época medieval, a través de una torre-puerta que más tarde sirvió de campanario a la iglesia Mayor de Santo Domingo de Silos. Aunque en ruinas, es otra de las grandes obras patrimoniales que hacen grande a La Iruela. Su construcción se remonta a tiempos de la Reconquista, bajo el patrón de Santo Domingo de Silos, las ruinas que vemos hoy son de época renacentista, de cuando el viejo templo medieval fue sustituido por uno nuevo en el siglo XVI. Apenas queda nada en pie porque la iglesia fue devorada por las llamas en un terrible incendio provocado por los franceses en el siglo XIX. Tal era su estado, que el recinto de la iglesia fue usado como cementerio parroquial hasta 1953.