El pueblo de España que deberías visitar una vez en la vida: tiene un castillo bereber, un auditorio griego, una iglesia renacentista y una torre medieval
La localidad se encuentra a las puertas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, uno de los grandes espacios naturales de Andalucía.
Llegas por la carretera bordeando las montañas de Cazorla y, de repente, te encuentras con una mole de piedra que parece que se va a caer sobre los tejados del pueblo, coronada por una torre altísima y rodeada de murallas. La Iruela impacta nada más verla desde el coche, pero, por supuesto, lo bueno empieza cuando aparcas, subes por sus calles empinadas y descubres este pueblo de Jaén.
Cuando llegues, verás algo poco común en las localidades de nuestro país. Normalmente hay un único estilo y un centro histórico típico, pero aquí no hay nada de eso. Es más bien un puzzle arquitectónico donde una fortificación islámica del siglo XII convive con una iglesia del Renacimiento en ruinas, una torre medieval cristiana y hasta un auditorio moderno que imita a los teatros de la Grecia clásica.
El gran protagonista del lugar es su castillo, que fue levantado originalmente por los almohades entre los siglos XII y XIII para controlar los accesos a la sierra. Es bastante peculiar por estar sobre la peña (directamente se esculpió sobre ella) y está escalonado en tres recintos defensivos.
Tras la conquista cristiana, los nuevos señores ampliaron el complejo y levantaron la enorme Torre del Homenaje en la cima más alta. Para llegar hasta arriba vas a tener que sudar un poco subiendo por peldaños labrados en la propia piedra, pero prometemos que las vistas desde la cumbre valen todo el esfuerzo: verás cómo abajo queda el caserío blanco y, en el horizonte, la inmensidad del valle del Guadalquivir.
A solo unos pasos de las murallas del castillo te vas a topar con la iglesia de Santo Domingo de Silos. Diseñada en el siglo XVI bajo la influencia del Renacimiento por encargo de Francisco de los Cobos (secretario del emperador Carlos V), fue un templo imponente de tres naves del que hoy solo quedan en pie sus muros y arcos.
Lo que ocurrió fue que el templo sufrió un incendio devastador a manos de las tropas francesas en 1810 durante la Guerra de la Independencia y nunca volvió a reconstruirse. Durante el siglo XX, sus ruinas se usaron incluso como cementerio municipal, y hoy la postal tiene hasta un toque casi romántico, con los arcos al descubierto sobre el fondo de la montaña. Como curiosidad, la antigua torre-puerta de entrada al recinto musulmán terminó reconvertida con los siglos en el propio campanario de esta iglesia.
Cuando creas que ya lo has visto todo, al mirar hacia el hueco que queda entre la peña y la fortaleza verás que aparece otra estructura inesperada: un auditorio al aire libre construido en semicírculo aprovechando la pendiente natural de la roca, como los teatros de la Antigüedad clásica. Pero no, nada de eso. Es una obra contemporánea pensada para conciertos, obras de teatro y festivales durante los meses de verano.
Pasear por el casco histórico y la puerta a Cazorla
Más allá del recinto monumental, te recomendamos dedicar un rato a perderte por las calles del pueblo, ya que la Iruela está declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.
Además, el pueblo es una base estratégica inmejorable para explorar el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. A tiro de piedra tienes rutas de senderismo, nacimientos de ríos y miradores de montaña. Así puedes planear un día completo entre la visita al pueblo y una caminata por la naturaleza.
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